Belen Rodriguez ingannata da Gianmaria Antinolfi? Ecco qual è il suo vero nome e la sua professione

Sull’ultimo numero del settimanale Chi, giornale diretto da Alfonso Signorini, è apparso un articolo incentrato su Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. I due pare abbiano avuto una fugace relazione dopo che la showgirl ha interrotto il suo matrimonio con Stefano De Martino.

L’idillio, però, sembra già volto al termine e a dare interessanti indiscrezioni in merito alla questione ci ha pensato l’ex compagna dell’imprenditore. Mariela Ballesteros, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti sul suo ex.

Le dichiarazioni dell’ex di Gianmaria Antinolfi

Mariela, ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi ha mosso delle accuse alquanto pesanti contro il suo ex e la sua relazione con Belen Rodriguez. Nel dettaglio, la donna ha rivelato di aver conosciuto il protagonista cinque anni fa a Capri. In tale occasione lui si presentò con il nome di Giovanni Maria. Inoltre, il cavaliere disse di essere un importante imprenditore appartenente al lussuoso gruppo Kering. Con il passare del tempo, però, la donna ha fatto delle inaspettate scoperte sul suo conto.

La protagonista dell’intervista, infatti, ha dichiarato di aver appreso che il suo spasimante non fosse né ricco né imprenditore. Antinolfi, infatti, sembrerebbe essere solo un dipendente del marchio France Croco. Mariela ci ha tenuto a dire di non disdegnare affatto la sua professione, tuttavia, ha fortemente criticato l’aver raccontato delle menzogne per apparire in modo differente dalla realtà.

La fine della storia con Belen Rodriguez

La donna, inoltre, ha rivelato che il suo ex ha spesso preso in giro le donne in quanto non darebbe all’amore una grande importanza. Lei, infatti, ha deciso di lasciar perdere in quanto, essendo madre di due bambini, non poteva permettersi di perdere il tempo con una persona non intenzionata a fare sul serio. La Ballesteros, inoltre, ha anche dichiarato di aver sentito il giovane in questi giorni.

Prima che sul web possano nascere delle polemiche e delle incomprensioni, però, la dama ci ha tenuto a chiarire che non sia in atto nessun ritorno di fiamma. Lei è felicemente fidanzata con un altro uomo, pertanto, non ha nessun interesse di finire al centro di nuovi gossip. Ad ogni modo, nel corso della conversazione, Gianmaria pare le abbia confidato di essere molto dispiaciuto per la fine della relazione con Belen. A quanto pare, dunque, sembrerebbe essere stata più una scelta della showgirl che sua.