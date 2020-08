Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare (foto)

Pare che Antonella Elia abbia deciso di dare un’altra possibilità a Pietro Delle Piane. La coppia si è concessa dei momenti di relax al mare

Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme

Una delle coppie vip della settima edizione di Temptation Island è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Il fatto che lei abbia parlato più volte del suo ex fidanzato Fabiano ha fatto infuriare Pietro. Infatti, poi l’attore si è lasciato andare a parole offensive, denigratorie nei confronti della compagna, fino a rivelare confidenze intime di quest’ultima.

Non solo, ma in un punto nascosto della casa delle single Pietro ha anche baciato una delle ragazze e poi, in camera con Lorenzo, si è vantato di questo chiedendo dove potesse andare oltre. Antonella è rimasta spiazzata da un comportamento del genere e anche il web si è scagliato duramente contro di lui. Tuttavia, al falò di confronto finale lui ha chiesto scusa e ha supplicato Antonella di uscire insieme.

Lei non ne ha voluto sapere e se ne è andata da sola dal programma, salvo poi aprire di nuovo la porta al confronto di un mese dopo in cui Pietro le ha portato dei fiori e le ha scritto una lettera d’amore. Quella che ha visto di nuovo da casa nelle puntate, però, l’ha gettata nella confusione. Tuttavia, sembra che adesso la coppia sia tornata insieme.

Antonella e Pietro al mare: le foto di Chi

Il settimanale Chi, infatti, ha paparazzato Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme al mare. Lui è sempre sorridente e dolce con lei, mentre lei sembra un po’ più cupa e distaccata. Ad ogni modo, sembra che si stiano dando un’altra possibilità di ricominciare. Voi che cosa ne pensate? (Continua dopo le foto)

1 di 2

Anche Manila Nazzaro aveva confermato che tra i due poteva continuare. Infatti, l’ex Miss Italia ha stretto un legame d’amicizia particolare con Antonella a Temptation Island. Le è stata vicino come una sorella e alcuni giorni fa Antonella l’ha chiamata per dirle che forse qualcosa con Pietro si poteva recuperare. Manila non lo avrebbe mai perdonato per le cose dette nel programma, ma trova in Antonella una donna molto forte e coraggiosa anche nel perdono.

Inutile dire che dal web non c’è nessuna approvazione per questa storia d’amore. Pietro ha superato il limite e le persone non l’hanno accettato. Tuttavia, Antonella ha precisato più volte che il suo compagno non è quello che è apparso in tv.