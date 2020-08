Eleonora Daniele, le prime parole sulla figlia “Sono felice ma non penso al bis..”

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni sono diventati genitori, entrambi per la prima volta, lo scorso maggio. La nota conduttrice e l’imprenditore romano si erano sposati appena lo scorso settembre dopo ben 16 anni di fidanzamento. Un matrimonio tanto atteso così come l’arrivo di un figlio che si è concretizzato con la nascita della piccola Carlotta.

Dopo più di due mesi da mamma, Eleonora Daniele, durante una recente intervista, ha parlato di questa bellissima esperienza. In merito, però, ad un eventuale allargamento della famiglia pare avere le idee molto chiare. Cos’ha detto? Vediamolo!

Eleonora Daniele vive un sogno

Diventare mamma a 43 anni quando meno te lo aspetti: è quel che è accaduto ad Eleonora Daniele che, l’ha confermato più volte, aveva perso ogni speranza. Il sogno di diventare mamma, quindi, era quasi stato messo da parte quando è arrivata la bellissima notizia. La cicogna avrebbe bussato anche a casa della conduttrice di Storie Italiane. Anche oggi, a oltre due mesi dal parto, la neo mamma stenta quasi a crederci.

“A volte mi chiedo se sia un sogno“ rivela Eleonora Daniele proseguendo “Poi la guardo e mi rendo conto che è vera”. La prima estate da mamma sta trascorrendo nella maniera migliore possibile e, in attesa di riprendere il lavoro, la Daniele si sta godendo in tutto e per tutto la sua famiglia. Un lavoro a cui tiene molto il suo che, diverse volte, l’aveva costretta a rimandare le nozze con il suo ormai storico fidanzato. Adesso, però, tutto si è realizzato in un bellissimo matrimonio e nella nascita di Carlotta.

Il bis? No, grazie

Eleonora Daniele ha parlato a cuore aperto durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice Rai ha risposto chiaramente a chi le chiedeva se, con il compagno, stiano già pensando a regalare un fratellino o una sorellina a Carlotta. “Ora non ci penso proprio“ ha confessato, proseguendo “Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti”.

Subito dopo, però, Eleonora Daniele si sofferma su una riflessione importante. “Non bisogna essere egoisti”, sostiene, “bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate”. È così che la Daniele spiega il motivo per cui per adesso, visti gli impegni lavorativi che la assorbono molto, non pensa ad un’altra gravidanza. Niente bis all’orizzonte, quindi, almeno per il momento.