Oroscopo 6 agosto 2020: c’è chi deve mettersi in gioco in amore e chi farebbe meglio a prendersi una pausa

L’Oroscopo del 6 agosto 2020 denota giornate molto positive in ambito sentimentale per molti segni dello zodiaco. Altri, invece, dovrebbero essere un po’ più calmi e prendersi una piccola pausa

Oroscopo primi sei segni dello zodiaco

Ariete. L’Oroscopo del 6 agosto vi esorta a mantenere la calma e ad essere un po’ più precisi nel lavoro. Siete stanchi e potreste essere spinti a sottovalutare alcune questioni rischiando di fare valutazioni errate. Anche in amore avete fretta di concretizzare e di dare nuova vita al vostro rapporto.

Toro. La troppa lentezza che sta caratterizzando alcune situazioni che state vivendo vi rende parecchio inquieti. L’umore è un po’ altalenante e questo condizionerà non poco la vita sentimentale. Nel lavoro ci sono dei rallentamenti e delle spese impreviste vi metteranno a dura prova.

Gemelli. Chi di voi era in attesa di un cambiamento in ambito lavorativo sarà accontentato. In amore, invece, ci sono delle incertezze. Vi sentite poco sicuri di voi e questo incide negativamente sui vostri rapporti di coppia. Cercate di essere un po’ più intraprendenti e mettete in risalto le vostre qualità.

Cancro. Novità interessanti per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei cambiamenti in atto che vi daranno molta gioia e qualche sicurezza in più. In amore, invece, potrebbe esserci qualche piccola incomprensione con il partner, pertanto, evitate gli scontri e prendetevi un momento per voi.

Leone. L’Oroscopo denota una certa propensione alla leadership. Sarete pieni di energie e riuscirete a coinvolgere nei vostri progetti le persone che vi circondano. Allo stesso tempo, però, sarete sempre desiderosi dell’appoggio altrui. Sarete autorevoli ma allo stesso generosi verso parenti e amici.

Vergine. I nati sotto questo segno dovranno fare parecchia attenzione alle discussioni che potrebbero nascere in questa giornata. C’è qualcosa nell’aria che vi rende irascibili e parecchio suscettibili. Nel lavoro ci sono delle questioni da valutare con calma. Tutto si risolve, ma ci vuole del tempo.

Previsioni 6 agosto ultimi sei segni

Bilancia. I vasi rotti non torneranno mai come prima. Questo è il motivo principale per il quale non riuscite a trovare sintonia con il partner. Se sono successe discussioni pesanti o errori gravi, sarà molto difficile recuperare. Nel lavoro, invece, fareste bene a guardarvi le spalle.

Scorpione. Cercate di essere un po’ più attenti sul lavoro. Siete stanchi, ma questo non è il momento giusto per tralasciare alcuni particolari. Prendetevi una piccola vacanza, ricaricatevi e tornate più forti di prima. In amore, invece, è giunta l’ora di mettersi in gioco al 100%.

Sagittario. Periodo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single, aprite bene gli occhi perché potrebbero presentarsi ottime opportunità in questi giorni. Nel lavoro tutto procederà secondo i piani e senza troppi intoppi. Potete riposare su dieci cuscini, nulla vi turba.

Capricorno. L’Oroscopo del 6 agosto denota una certa propensione a fare discorsi seri e a pensare a progetti a lungo termine. Sarete in grado di trovare soluzioni ai problemi in quanto realizzerete che, in realtà, non sono così gravi come sembrano. Il transito è parecchio favorevole per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Acquario. La chiave del successo è il non fare troppi progetti. Cercate di vivere un po’ di più alla giornata senza curarvi troppo di ciò che accadrà. Nel lavoro evitate di essere polemici e pensate a portare a termine i vostri obiettivi. Periodo positivo per quanto riguarda i sentimenti.

Pesci. Oggi c’è il rischio di essere eccessivamente sovraccaricati dal punto di vista emotivo. Siete molto suscettibili e facilmente influenzabili, pertanto, prestate attenzione alle persone di cui vi circonderete. In amore tenderete ad idealizzare il partner, cosa che potrebbe portarvi a cocenti delusioni.