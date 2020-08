Grande Fratello, è finita per una coppia molto amata: “La mia è un’estate da single” [FOTO]

Scoppia una coppia formata al Grande Fratello

Da settimane sul web girava voce di una possibile rottura, ma a quanto pare, alcuni giorni fa è giunta la conferma ufficiale. Stiamo parlando di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, la coppia nata all’interno della casa di Cinecittà in occasione del Grande Fratello Vip. Una relazione sentimentale abbastanza tormentata, tra la professoressa siciliana e l’hair stilyst nonché ex marito di Tina Cipollari.

In questi ultimi mesi i due hanno avuto degli alti e bassi, ma ora pare che si siano lasciati definitivamente. A parlarne è stata la stessa ex gieffina, in una recente intervista rilasciata la magazine Nuovo. La modella messinese ha confessato al giornalista di aver bisogno di un amore quotidiano e presente e non a distanza. Qualcosa che non è riuscito a trovare con il parrucchiere romano. Tuttavia, con quest’ultimo è rimasta in rapporti pacifici.

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati

Ebbene sì, Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere tutto finito. Da mesi si parlava di una possibile rottura ma, quelli che sembravano solo dei rumors senza fondamenta, ora si è rivelata realtà. I due ex concorrenti del Grande Fratello di Barbara D’Urso si sono lasciati dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Dopo aver vissuto il periodo di lockdown ognuno nella propria abitazione, la professoressa sicula si è resa conto che non può vivere un amore a distanza. “Lui per una serie di vincoli e di questioni logistiche purtroppo non può darmi quella presenza che per me è importante. Mi sono stancata di aspettare”, ha confessato l’ex gieffina al periodico diretto da Riccardo Signoretti. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni di Ambra Lombardo

Ma l’intervista di Ambra Lombardo al settimanale Nuovo non è terminata qui: “La mia è un’estate da single, anche volendo non saprei in quale altro modo definirmi, non mi sembra ci siano altre prospettive per il futuro”. In poche parole, sembra essere davvero finita la relazione siciliana tra la modella sicula che vive a Milano e l’ex marito di Tina Cipollari.

Quest’ultimo, almeno per ora, non si è espresso sulla vicenda di gossip. Addirittura giorni fa si era parlato di un possibile ritorno di fiamma tra lui e la vamp di Uomini e Donne. Voce che è stata seccamente smentita dall’opinionista affermando che sta ancora insieme al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara.