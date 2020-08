Uomini e Donne, ex tronista di Maria De Filippi incinta: “Mi spaventa tanto…” [FOTO]

Ramona Amodeo preoccupata per il parto

Dopo tanto attesa, finalmente la gravidanza per un’ex tronista di Maria De Filippi sta per essere agli sgoccioli. Ebbene sì, la bellissima Ramona Amodeo tra qualche settimana diventerà madre per la seconda volta. Di recente, però, attraverso il suo canale Instagram la giovane ha confessato a tutti coloro che la seguono di essere abbastanza preoccupata perché ha paura di dover affrontare il parto e il momento dopo da sola a causa delle norme anti-covid.

Sul noto social network ha detto: “Mi spaventa il pensiero di dover affrontare il tutto da sola, di non poter condividere la gioia della nascita con qualcuno di caro al mio fianco…”. Nonostante questo l’ex protagonista del dating show Uomini e Donne ha anche confessato ai suoi foller di essere molto felice perché darà alla sua primogenita il regalo più importante della sua vita.

Lo sfogo all’ex tronista di Uomini e Donne

Attraverso uno sfogo su Instagram, l’ex tronista Ramona Amodeo ha anche rivelato ai follower la sua intenzione di godersi questa gravidanza fino all’ultimo minuto ben sapendo che questa potrebbe essere l’ultima. “Vorrei godermi questa panza fino alla fine, vorrei che Olimpia nascesse a 42 settimane…Potrebbe essere l’ultima panza della mia vita…”, ha detto l’ex protagonista del programma pomeridiano di Maria De Filippi.

Subito dopo la ragazza del momento in cui dovrà mettere al mondo la sua secondogenita. La giovane si è domandata se per caso potrà avere al suo fianco qualche persona cara durante il travaglio: “Chissà come sarà il ricovero in Ospedale, se qualcuno potrà starmi vicino durante il travaglio e durante le notti…”. (Continua dopo la foto)

Ramona Amodeo non vede l’ora di mettere al mondo la sua secondogenita

Sfogandosi sul suo canale IG, Ramona Amodeo ha confessato anche a tutti coloro che la seguono sul social network di essere in fermento perché vuole vedere crescere insieme le sue figlie: “Non vedo l’ora di vederle crescere insieme…Raccontatemi i vostri pensieri…”.

Naturalmente i numerosi follower dell’ex protagonista del Trono classico di Uomini e Donne, subito dopo aver visionato il post si sono precipitati sotto di esso per lasciare dei commenti, lasciare dei cuoricini rossi e ne hanno approfittato per farle un grosso in bocca al lupo per l’imminente parto.