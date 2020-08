Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Sarebbe scoppiata la crisi tra i due: il rumor

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi?

Sono giorni che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non stanno più insieme dal punto di vista fisico. Tutti coloro che li seguono su Instagram sono abituati a vederli tutti i giorni appiccicati, soprattutto da quando hanno trascorso insieme la quarantena. La modella ha lasciato il Trentino per passare qualche giorno di vacanza con la sorella maggiore Belen sulla Costiera Amalfitana. Successivamente ha raggiunto il fratello Jeremias, il padre Gustavo e la madre Veronica Cozzani.

Mentre l’ex ciclista trentino è tornato prima nel capoluogo lombardo e subito dopo si è recato a Trento dove vi si trova ancora oggi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 condivide tutti i giorni su IG contenuti in cui fa attività fisica. Cechu e il Moser sono davvero in crisi? Stando al noto portale web Il Vicolo delle News potrebbe esserci stato una forte discussione tra i due innamorati, di conseguenza si sarebbero presi una pausa di riflessione. Sarà vero?

I due ex gieffini vogliono fare le cose con calma

Al momento non è arrivata nessuna conferma e nemmeno una smentita sulla voce di una possibile crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Tuttavia sul web si continua a parlare di un imminente matrimonio e addirittura della nascita di un figlio. Il giornalista Murianni della nota rivista Novella 2000 diretta da Roberto Alessi ha scritto che la modella argentina e l’ex ciclista non vogliono fare le cose affrettate ma prendere delle decisioni importanti con parsimonia.

In poche parole, stando a tali informazioni i due ex gieffini continuano ad amarsi come prima. I due si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà in occasione del Grande Fratello Vip. Da qual momento in poi Cechu e Moser non si sono mai lasciati.

Possibile lite tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Al momento non siamo a conoscenza di quello che sta accadendo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La cosa certa, stando a Novella 2000, che al momento i due ragazzi non vogliono sposarsi e metter su famiglia. Da alcuni giorni i due innamorati sono particolarmente inattivi anche sui loro rispettivi account Instagram.

Stando al sito Il Vicolo delle News, alla base di una possibile litigata ci sarebbero le amicizie dell’ex ciclista che non avrebbe accettato la sua ragazza. A questo punto non rimane che aspettare qualche informazione da parte dei diretti interessati per capire cosa sta accadendo tra loro. Nel frattempo, sempre sul web si parla di una loro possibile partecipazione a Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi.