Andrea Delogu scoppia a La vita in diretta estate: “È quasi un’aggressione…”

A La vita in diretta estate si parla di anoressia

Continua la programmazione estiva dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno, La vita in diretta. Non essendo contrastata da una forte concorrenza, il format condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi registra dei dati Auditel più che soddisfacenti. Inoltre sembra proprio che tra i due professionisti ci sia un ottimo feeling mettendo in scena delle gag divertenti e momenti toccanti e commoventi.

Nel secondo appuntamento settimanale in onda martedì 4 agosto 2020, si è affrontato una tematica abbastanza delicata ed importante, ovvero l’anoressia. In studio, il TV3 di via Teulada a Roma, non sono mancate le emozioni tanto che la padrona di casa è quasi scoppiata a piangere. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

In studio Alba, una ragazza che ha sofferto di anoressia

Senza ombra di dubbio l’anoressia è un tema molto importante e delicato da affrontare in televisione ma soprattutto nella società d’oggi. A La vita in diretta estate si parlava di questa tematica che non ha commosso solo il pubblico che guardava da casa, ma anche la padrona di casa Andrea Delogu. L’anoressia è una patologia molto complicata da sconfiggere e in studio era presente Alba, una ragazza fiorentina che ne ha sofferto per un lungo tempo.

Ora la giovane studentessa sta bene perché è riuscita a uscire dal tunnel in cui era entrata. L’ospite del programma di Rai Uno ha dovuto affrontare una strada piena di ostacoli ma alla fine è stata brava a salire la china. Parlando in diretta di quello che ha vissuto per anni, come un video diario, la Delogu si è commossa.

Andrea Delogu commossa a La vita in diretta estate

A La vita in diretta estate si è affrontato un argomento molto delicato. Nei giorni nostri sono tante le persone che soffrono di questa patologia. Nel secondo appuntamento settimanale, nello spazio in cui si parlava dei disturbi alimentari, in collegamento c’era pure Laura Brioschi, una modella curvy.

Quest’ultima ha sottolineato quanto alcune affermazioni siano inopportune, come ad esempio: “Stai bene, ti sei dimagrita”. Inoltre la ragazza ha detto: “La nostra bellezza non dipende dal peso ma dalla luce che emaniamo”. Quindi ha preso la parola la conduttrice Andrea Delogu che ha concluso così: “Questo tipo di espressioni sono quasi un’aggressione”.