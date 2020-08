Uomini e Donne: Veronica e Giovanni di nuovo in crisi, le ultime notizie sulla coppia

Pare ci sia aria di crisi, di nuovo, nella coppia che si è formata a Uomini e Donne. Ecco che cosa sta succedendo

Uomini e Donne: Veronica e Giovanni di nuovo in crisi

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono conosciuti a Uomini e Donne nella scorsa stagione. Lei usciva da una storia molto complicata con il suo ex fidanzato e anche da una frequentazione, finita molto male, con Armando Incarnato. Veronica e Giovanni si sono avvicinati prima del lockdown ma la situazione legata al Coronavirus non ha impedito loro di rimanere in contatto.

Tornati in studio nelle ultime settimane di maggio, però, tra i due ci sono stati pochi incontri, molti scontri e tante critiche. Alla fine Giovanni ha preso la decisione di non partecipare più alla trasmissione e di andare via da solo, ma Veronica ha deciso di seguirlo perchè provava dei forti sentimenti per lui. Le cose all’inizio non sono andate bene, Giovanni ha scoperto cose che non erano proprio come Veronica gli aveva raccontato.

Poi all’improvviso è tornato il sereno e la coppia si è mostrata sui social insieme in vacanza a Capri. Dagli atteggiamenti, dai sorrisi e dalle dediche sembrava che potesse nascere davvero l’amore e che la relazione fosse iniziata ufficialmente. Tuttavia, pare ci sia ancora aria di crisi.

Aria di crisi

Veronica aveva appena rilasciato un’intervista in cui si diceva forte dei suoi sentimenti ma in attesa di dimostrazioni da parte di Giovanni. Lei ha fatto tanto per lui ed era giusto che adesso fosse lui a fare qualche passo verso di lei. Ma a qualche settimana dalla loro piccola vacanza c’è di nuovo aria di crisi e questo si vede dai commenti e dalle storie che stanno pubblicando proprio Veronica e Giovanni.

Giovanni, rispendendo a qualche domanda degli utenti, ha detto che non si tratta di un periodo molto felice e poi ha postato la foto del suo cane con una frase: “tu mi ami senza mai pretendere nulla, ma soprattutto non mi deluderai mai e tanto meno mi tradirai“. Parole che sembrano essere una frecciatina alla dama e infatti i fan della coppia lo hanno fatto notare.

Inoltre, anche Veronica ha detto di essere felice perchè in vacanza con suo figlio qualche giorno in Sardegna, ma non serena. “Lo sono stata di più, ma siamo donne, siamo forti, ce la facciamo sempre“, queste le sue ultime parole sui social. Insomma, pare proprio che questa relazione sia molto difficile. Che cosa ne pensate?