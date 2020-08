Luigi Favoloso regala un anello di fidanzamento ad Elena Morali: il prezzo lascia di stucco

Luigi Favoloso ed Elena Morali pare stiano facendo davvero sul serio, sta di fatto che li le ha regalato un anello di fidanzamento. Su Novella 2000 sono apparse delle rivelazioni alquanto interessanti in merito alla vicenda.

I fan, ovviamente, sono impazziti dinanzi questo regalo spettacolare ed hanno cominciato a fare domande e supposizioni per quanto riguarda i costi. Ebbene, a quanto pare è trapelata la cifra spesa dall’imprenditore.

Il costo dell’anello di fidanzamento

L’anello di fidanzamento che Luigi ha regalato ad Elena sta generando molto scalpore. Nelle recenti Instagram Stories, la Morali ha sfoggiato un prezioso gioiello al dito, che ha subito catturato l’attenzione dei fan. Andando ad analizzare maggiormente nel dettaglio l’oggetto è emerso che si tratta di un rubino, anche abbastanza grande. Come se non bastasse, però, la pietra è tempestata di diamanti. Insomma, si tratta di un gingillo davvero di pregio, che sembra sia stato comprato da Luigi in un’importante gioielleria di Napoli.

Sul magazine Novella 2000, inoltre, è trapelato anche il costo di questo anello, il quale sembra avere un prezzo di 18 mila euro. Naturalmente, numerosi fan non hanno potuto fare a meno di esprimere giudizi sulla questione, reputando l’acquisto davvero eccessivo. Ad ogni modo, la Morali sta preferendo sfoggiare poco il gioiello al dito sui social, forse per tutelarsi da occhi indiscreti.

La storia tra Elena e Luigi e i commenti del web

Ad ogni modo, al di là del valore economico che possiede l’anello che Luigi ha regalato ad Elena, esso ha anche un inestimabile valore personale e sentimentale. Attraverso questo gesto, infatti, il napoletano ha voluto ulteriormente suggellare il loro amore che li lega da diversi mesi ormai. Dopo essersi sposati a Zanzibar, con rito locale, la Morali e Favoloso hanno deciso di impegnarsi per la vita. Tuttavia, la cerimonia a cui hanno dato luogo non ha una valenza legale qui in Italia.

Per fare in modo che la loro unione sia ufficiale, infatti, i due dovranno sposarsi civilmente anche qui. In ogni caso i due continuano a generare parecchio scalpore. Al di sotto di uno degli ultimi post di Elena, alcuni utenti l’hanno accusata di essere diventata una persona ancora più vuota e insignificante da quando ha lasciato il suo ex Scintilla e si è fidanzata con Luigi. La dama, però, non è rimasta in silenzio ed ha replicato in modo eloquente.