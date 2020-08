Temptation Island, Alessandro torna a parlare di Anna Boschetti: “Pur di fare notizia…” (FOTO)

Temptation Island è volto al termine, ma alcuni ex concorrenti stanno continuando a far parlare di sé, come Anna Boschetti e Alessandro Usai. L’ex tentatore, un po’ di giorni fa aveva espresso dei pareri un po’ aspri nei confronti della fidanzata di Andrea.

Notando il putiferio che è scoppiato sui social, però, il protagonista ha deciso di intervenire nuovamente sulla questione per mettere i puntini sulle i. Il suo intervento è stato condiviso anche da Anna. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Il chiarimento di Alessandro dopo Temptation Island

Anna Boschetti continua ad essere il personaggio più bersagliato dell’ultima edizione di Temptation Island e ad attaccarla sembrava esserci stato anche l’ex tentatore Alessandro. Ricordiamo che la donna ha deciso di adoperare una strategia finalizzata solamente a far ingelosire il suo compagno. La dama ha finto interesse per Usai in modo da generare una reazione nel suo uomo. In recenti dichiarazioni, quindi, il ragazzo sembrava essersi espresso in modo negativo contro la donna.

A distanza di un po’ di tempo, però, la situazione sembra essere cambiata. Alessandro ha voluto fare un passo indietro smentendo categoricamente tutte le voci trapelate in questi giorni. Il ragazzo ci ha tenuto a chiarire di non aver mai voluto parlar male di Anna. Nel dettaglio, si è scagliato contro alcune testate giornalistiche che, pur di fare notizia, hanno inventato cose inesistenti. (Continua dopo la foto)

La reazione di Anna Boschetti

Dopo la pubblicazione di questo contenuti tra le Instagram Stories di Alessandro, Anna ha deciso di condividere anche sul suo account il chiarimento dell’ex tentatore di Temptation Island. Con questo gesto, quindi, la donna ha voluto spezzare lei stessa una lancia in suo favore per cercare di far capire ai telespettatori del programma di non essere poi così cattiva. Questo gesto, però, non sembra aver dato gli effetti sperati.

Il suo profilo social, infatti, continua ad essere il ritrovo preferito in cui gli haters sfogano tutta la loro rabbia e manifestano il loro dissenso. Nonostante questo, però, la coppia sta proseguendo la loro storia d’amore. Entrambi non stanno facendo altro che lasciarsi dediche bellissime sui social finalizzate a mettere in evidenza il loro grande amore. In uno degli ultimi contenuti di lei, infatti, è presente una foto in cui la donna ringrazia Andrea per aver amato prima le sue figlie e poi lei.