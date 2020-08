Pago a cena con la ex Miriana Trevisan: ecco cosa continua a fare lei anche se si sono lasciati (FOTO)

Il riavvicinamento che c’era stato tra Pago e Serena è stato letteralmente cancellato dalle recenti IG Stories di lui, in cui appare serenamente in compagnia della ex moglie Miriana Trevisan. Se con la sarda le cose non si sono concluse esattamente in modo tranquillo, con la showgirl si sente tutt’altra musica.

I due, infatti, continuano ad essere molto complici anche se la loro relazione è finita da un bel pezzo. Nel corso della serata di ieri, infatti, i due protagonisti sono andati a cena insieme ed hanno fatto delle confessioni molto interessanti.

La cena tra Pago e Miriana

Dopo la fine della storia con Serena, Pago sembra aver trovato una sua stabilità. Anche se inizialmente il giovane è stato parecchio male a causa della brusca separazione dalla donna, con il tempo è riuscito a stabilizzarsi. In questi giorni, però, il cantante sembra più radioso del solito. I motivi potrebbero essere molteplici, tra cui anche i successi che sta raggiungendo in ambito lavorativo. Dopo aver preso parte al GF VIP, infatti, il protagonista sbarcherà anche a Tale e Quale Show a partire da settembre.

Ad ogni modo, a contribuire alla sua felicità potrebbe esserci anche un riavvicinamento alla sua ex. Pago e Miriana Trevisan, infatti, ieri si sono concessi una cena insieme, durante la quale sono apparsi molto complici. La serata è stata immortalata attraverso dei video su Instagram da parte del cantante. Nel corso delle Stories, poi, sono trapelati anche dei dettagli molto curiosi. (Continua dopo la foto)

La strana abitudine della Trevisan

Pago, infatti, ha cominciato le registrazioni dicendo che la sua ex Miriana Trevisan avesse ancora un’insolita abitudine anche se non stanno più insieme. Nel dettaglio, la donna è solita spiluccare dal piatto dell’artista ancora oggi. Nelle clip in questione, Pago l’ha inquadrata mentre era intenta a prendere un po’ di tonno dalla portata del suo ex. Lei non ha potuto fare a meno di sorridere facendo trapelare una grande complicità. Ma cosa ne penserà Serena?

La Enardu, nel frattempo, non è intervenuta sulla questione, ma ha pubblicato un post molto criptico su Instagram. In particolar modo, ha mostrato una foto in cui lei è seduta ad un tavolo di un ristorante mentre aspetta l’arrivo dei suoi amici. Al di sotto di tale post è inserita una didascalia incentrata sull’importanza del saper aspettare. A chi sarà riferito?