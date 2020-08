Carlotta Mantovan irriconoscibile col caschetto biondo: nuovo look per la vedova di Fabrizio Frizzi (Foto)

Carlotta Mantovan sorprende i suoi follower

Carlotta Mantovan man mano sta tornado alla normalità anche se l’assenza del marito Fabrizio Frizzi è difficile da dimenticare. La giovane donna è rimasta da sola con sua figlia Stella e grazie a lei e l’amore per i cavalli sta riuscendo ad andare avanti.

Non è stato semplice all’inizio, ma la giornalista ha sempre potuto contare sull’affetto dei suoi amici e i propri cari. Accanto a lei anche Antonella Clerici e Carlo Conti che hanno sempre considerato il compianto come un fratello. Nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di assenza è tornata attiva sui social ma pochi giorni fa è apparsa addirittura irriconoscibile.

Nuovo look per la vedova di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan assieme a sua figlia Stella si sta godendo le sue meritate vacanze. Durante la pandemia madre e figlia sono state sempre insieme e causa delle dovute restrizioni hanno dovuto ‘abbandonare’ anche i loro cavalli.

4 Mesi davvero duri, anche se la giornalista ogni mattina si recava a lavoro per condurre Tutta Salute, programma non confermato per la prossima stagione. Tornando all’amore per i cavalli, spesso Carlotta Mantovan posta molti scatti assieme al suo animale preferito. La loro è un’unione indissolubile e questo dimostra quanto sia buona e amorevole.

Ma la vedova di Fabrizio Frizzi si è mostrata anche con una novità, tanto che ha spiazzato tutti i suoi seguaci. Nel dettaglio, la donna ha deciso di stravolgere completamente il suo look. Questa volta ha detto addio al suo castano e alla sua amatissima frangetta. Infatti, ora è passata ad un taglio più sbarazzino ed estivo, anche se ha dato dimostrazione di avere classe e stile. La donna ora presenta un caschetto abbastanza corto e non più scuro ma con la luce del sole sembra quasi un biondo platino. (Continua dopo il post)

L’affetto e l’amore dei fan

Carlotta Mantovan è riuscita a lasciare a bocca aperta tutti i suoi fan che la sostengono e l’ammirano per la sua forza e la sua bellezza. Ovviamente la loro reazione è stata più che positiva e in tanti le hanno lasciato moltissimi likes e commenti. Qualcuno, oltre a farle i complimenti, ha menzionato anche il compianto Fabrizio affermando che suo marito dall’alto è felice e orgoglioso della sua persona.