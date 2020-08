Francesca Pascale e Paola Turci, bacio in barca e effusioni per l’ex di Silvio Berlusconi [FOTO]

Francesca Pascale e Paola Turci sono una coppia? Ecco cosa sta accadendo

Colpo di scena, Francesca Pascale e Paola Turci si sono baciate. Il clamoroso scoop è stato reso noto da Oggi, il noto magazine diretto da Umberto Brindani. All’interno della rivista oltre ad un articolo dedicato a loro, sono contenuti degli scatti che mostrano lex compagna di Silvio Berlusconi e della cantante che si scambiano effusioni a bordo di uno yacht.

Le voci di un possibile flirt fra l’ex professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi e l’ex fiamma del leader di Forza Italia si susseguivano già da qualche tempo. Ora, però, tramite queste foto sembra esserci la conferma. Stando a quanto riportato dal noto periodico, quella fra la 36enne Pascale e la 55enne Turci un’amicizia molto particolare e speciale. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto tra le due donne.

Vacanza in Cilento per l’ex di Silvio Berlusconi e la cantante

Stando alle foto pubblicate sull’ultimo numero in edicola del magazine Oggi, Francesca Pascale e Paola Turci stanno trascorrendo insieme un periodo di vacanza nel meraviglioso Cilento. Le due donne si stanno concedendo dei bagni, shopping e lunghe passeggiate.

L’ex compagna di Silvio Berlusconi e la nota cantante sono state fotografate a bordo di uno splendido yacht lungo ben 25 metri. Una barca che si può noleggiare per 60 mila euro ogni sette giorni. Ma la foto del bacio, in un certo senso ha ufficializzato una notizia di cronaca rosa di cui si parlava già da qualche tempo. (Continua dopo la foto)

Tra Paola Turci e Francesca Pascale è amore?

Oltre alle foto uscite verso la fine di luglio 2020, il magazine Oggi diretto da Umberto Brindani c’è scritto: “Dopo il lungo amore con Silvio Berlusconi, ora è ormai inseparabile dall’amica intima Paola Turci, 55 anni, con cui condivide l’impegno a favore dei diritti di gay e lesbiche e delle famiglie arcobaleno”.

Quindi tra l’ex professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi e la donna che per anni è stata al fianco dell’ex Premier Berlusconi è amore? Al momento le dirette interessate non hanno detto nulla a riguardo. Per scoprirlo non rimane che attendere le loro dichiarazioni.