Una vita, spoiler 7 agosto 2020: Agustina in punto di morte

Vediamo insieme le anticipazioni di Una vita della puntata che andrà in onda in formula doppia nella giornata di venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5. La povera Agustina non sta affatto bene, ma attribuisce i suoi acciacchi all’età. Dopo le varie diagnosi mediche, il dottor Maduro non ha riscontrato alcuna patologia, tanto da far insospettire Felipe, certo che ci sia qualcosa di oscuro.

Nel frattempo, Cinta continuerà a soffrire per Emilio, anche perché non sa il motivo per il quale ha deciso di troncare la loro relazione. La ragazza non riesce a riprendersi e ha anche proposto a sua madre di partire con con lei per l’Argentina. Nelle puntate di questa settimana di Una vita. Bellita ha notato lo stato depressivo di sua figlia e, scoperto il motivo, ha preferito non partire.

Una vita anticipazioni di venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5

Agustina continua ad accusare strani malesseri e non si regge in piedi. Dopo la visita di Felipe, Ursula ha il terrore di essere scoperta e ha dunque interrotto per il momento il suo piano. Stando agli spoiler di Una vita, la Dicenta ricomincerà a somministrare alla domestica delle erbe dai poteri debilitanti, tanto da farla finire in ospedale in condizioni molto gravi dopo che si sarà lanciata nel vuoto, stanca di sopportare la sua condizione. I medici scopriranno la verità o Ursula e Genoeva la faranno franca?

Per non destare sospetti, Ursula si precipiterà al capezzale della domestica, fingendo di essere disperata per lei e prodigandosi a consolarla. Nella stanza ci sarà anche Genoveva, la complice della Dicenta. Nella puntata di Una vita di venerdì, si temerà per la sopravvivenza della povera Agustina, mentre la Salmeron sarà felice di potersi vendicare di tutti i vicini con la complicità di Alfredo.

La scelta di Bellita

Stando agli spoiler di Una vita della puntata che andrà in onda venerdì 7 agosto su 2020 su Canale 5, Cinta farà preoccupare i suoi genitori, in quanto sarà sempre più depressa a causa della fine della sia relazione con Emilio. Bellita ha saputo la verità e non ha perso tempo a fare una scenata a Felicia andando nel suo ristorante. Jose invece cercherà di avere un atteggiamento più conciliante, nonostante sia in pena per la figlia.

Le anticipazioni di Una vita di venerdì svelano che Bellita non se la sentirà di lasciare Acacias con Cinta e così annullerà il suo viaggio per l’Argentina, così da offrire alla figlia tutto il suo supporto morale