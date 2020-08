Il paradiso delle signore trama 7 agosto 2020: Salvatore deluso

Il paradiso delle signore torna in replica venerdì 7 agosto 2020 con un’emozionante puntata, in attesa dei nuovi episodi di settembre. Ci sarà tensione al grande magazzino per via dell’imminente evento Expo, che sta mettendo in agitazione tutti.

Umberto si sta facendo aiutare da Federico a preparare il discorso, apprezzando le doti comunicative del ragazzo. Luciano, nonostante sia geloso, ha provato a non far capire a Federico il suo astio nei confronti del Guarnieri. Nello stesso tempo, il ragioniere ha ritrovato l’amore con Clelia, l’unica donna cha gli fa battere il cuore.

Nelle puntate settimanali della soap opera Il paradiso delle signore abbiamo visto Marta tentare il tutto per tutto pur di avere un bambino, tanto da chiedere a Gabriella di partire con lei a Parigi per incontrare un ginecologo in grado di darle una cura per rimanere incinta. Vittorio però ha scoperto il piano della moglie, convincendola a non partire. Il Conti ha paura che, qualora la cura non funzionasse, per Marta sarebbe un boccone troppo amaro da digerire.

Il paradiso delle signore puntata del 7 agosto 2020 su Rai 1

Gabriella è indecisa riguardo il suo futuro sentimentale. Per tale ragione, ha preferito concentrarsi sul lavoro, ricevendo molte soddisfazioni. Defois l’ha chiamata da Parigi per presentare una collezione, facendole capire quanto sia brava nella sua professione di stilista. Salvatore si sente tagliato fuori e non all’altezza della Rossi, ora proiettata verso una sfavillante carriera. Nelle puntate di questa settimana de Il paradiso delle signore, la distanza tra i due ha cominciato a farsi sentire.

Stando alle trame della soap Il paradiso delle signore, nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 7 agosto, Salvatore vorrà fare una sorpresa alla fidanzata e chiamerà l’hotel nel quale alloggia. Il portiere però non gliela passerà, facendo sprofondare il giovane in uno stato di profonda frustrazione.

Luciano geloso di Umberto

Non è facile per il ragioniere accettare il fatto che Federico non sia suo figlio. Nelle scorse puntate de Il paradiso delle signore, Silvia gli ha confessato la verità. Il vero padre di Federico è Umberto. Come se non bastasse, ora i due stanno passando molto tempo insieme per scrivere il discorso da tenere all’Expo.

Nella puntata della soap Il paradiso delle signore in onda venerdì, Umberto si complimenterà con Federico per il lavoro fatto. Ad assistere alla scena ci sarà Luciano. Il ragioniere farà fatica a tenere nascosta la sua gelosia nei confronti del Guarnieri ma proverà a reprimere la sua rabbia per amore di Federico.