Il Segreto, trama venerdì 7 agosto 2020: Tristan e Pepa, notte di passione

Vediamo cosa ci riserverà la puntata della soap opera Il Segreto in onda venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5 in replica. Soledad ha deciso di rischiare la vita pur di scappare dalla casa in cui Francisca la tiene prigioniera per non fargli vedere Juan. La giovane ha convinto Pepa a somministragli dei funghi velenosi, così da poter essere ricoverata e poi scappare. La levatrice l’ha aiutata, anche se l’ha messa al corrente del grave rischio che corre. Intanto, i Castaneda sono scivolati nella rovina dopo che Francisca ha fatto perdere loro casa e lavoro.

Nelle puntate della soap Il Segreto di questa settimana, Soledad è stata più volte minacciata dalla madre. Inoltre, la ragazza non sa che anche sua cugina è d’accordo con Francisca, nonostante finga di consolarla. Stanca di tutto questo dolore, Soledad ha progettato un piano per scappare insieme a Juan, riuscirà nel suo intento o verrà fermata ancora una volta dalla perfida matrona?

Il Segreto trama di venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5

Tristan e Pepa sono stati molto distanti in queste puntate de Il Segreto. La colpa è di Angustias, che ha messo loro i bastoni tra le ruote. La perfida donna ha anche commesso una follia rapendo Martin e andando al burrone degli Angeli, minacciando di buttarsi. Tristan e Pepa sono arrivati in tempo, salvando le vite di entrambi. Anche se Angustias si opporrà, la passione tra il Castro e la Balmes scoppierà di nuovo.

Nel frattempo, vedremo che nella puntata de Il Segreto di venerdì Soledad verrà curata da Alberto, dopo che avrà ingerito i funghi velenosi. La giovane è al settimo cielo, visto che ora ha la possibilità di stare con Juan e non nella Casona con sua madre Francisca a soffrire. La sua storia d’amore però, sarà ancora irta di ostacoli.

Tristan minaccia Francisca

Nella puntata della soap opera Il Segreto in onda venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5 in replica, Tristan e Pepa passeranno una notte di passione e giureranno di non lasciarsi mai più, combattendo per il loro amore. Contro di loro però, si metteranno ancora Angustias e soprattutto Francisca, quando verrà a sapere tutto.

Infine, nell’episodio de Il Segreto di venerdì, Tristan scoprirà che cosa è stata capace di fare sua madre a Juan e ai Castaneda. Furioso, la affronterà intimandole di rimediare all’ingiustizia commessa, se non vuole vedersela con lui. La Montenegro sarà scioccata dalle parole del figlio e proverà ad ascoltare le sue richieste.