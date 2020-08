Un posto al sole, spoiler 7 agosto 2020: Irene triste per la separazione

Cosa succederà nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 agosto 2020 su Rai 3? Irene sarà molto triste per la separazione dei suoi genitori, nonostante Filippo e Serena le facciano sentire la loro presenza e passino molto tempo con lei. La bimba riuscirà a farli rimettere insieme? Nel frattempo, le cose tra Niko e Susanna non andranno bene. Niko capirà che la sua futura sposa non lo vuole rendere partecipe di qualcosa che la tormenta nel profondo.

Negli episodi che sono andati in onda questa settimana di Un posto al sole, Rossella ha avuto diversi problemi con la madre Silvia, che vorrebbe più collaborazione domestica da parte sua. Ross però non è dello stesso parere, così impegnata nello studio e nel tirocinio. Intanto, Marina si è gettata a capofitto nel lavoro, timorosa di non essere all’altezza delle aspettative. La Giordano non è riuscita a mediare tra Roberto e Fabrizio. Patrizio invece è sempre più preso da Clara, ma dovrà fare i conti con la gelosia di Alberto Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni di venerdì 7 agosto 2020 su Rai 3

Le indagini su Tregara proseguono senza sosta, facendo avvicinare ancora di più Susanna ed Eugenio. I due stanno facendo finta di sopprimere la reciproca attrazione, ma la cosa non è sfuggita ad Alberto, pronto ad usare questo a suo favore per liberarsi dalla pressione del magistrato. Stando agli spoiler di Un posto al sole della puntata di venerdì, Susanna darà un indizio importante ad Eugenio in merito a Tregara. Ci sarà la svolta tanto attesa?

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, vedremo Alberto tramare contro Eugenio. Nello stesso tempo, il Palladini sarà furioso con Patrizio, avendo intuito il suo interesse nei confronti di Clara che, dal canto suo, è ancora profondamente innamorata di Alberto. Patrizio, dopo il confronto con Alberto, non avrà comunque intenzione di rinunciare alla bella Clara.

La confidenza sbagliata di Patrizio

Gli spoiler della puntata di Un posto al sole di venerdì rivelano che Patrizio si confiderà con una persona sbagliata. Il giovane chef ha in mente solo Clara e potrebbe davvero mettersi nei guai. Intanto, la tensione in casa di Rossella non accenna a diminuire.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole di venerdì 7 agosto 2020 rivelano che Irene sarà triste per la separazione di Serena e Filippo che, nello stesso tempo, inizieranno a capire di non stare poi così bene lontani l’uno dall’altra. I due torneranno insieme?