Gabriel Garko reagisce al gossip sulla possibile storia tra Gabriele Rossi e Rocco Casalino

Gabriel Garko è arrabbiato per le indiscrezioni del suo rapporto con Gabriele Rossi: ecco qual è la verità

Gabriel Garko sembra molto arrabbiato sulle indiscrezione che ci sono nel corso delle ultime settimane tra lui e Gabriele Rossi. Infatti, l’attore re delle soap opera ospite a Domenica In con Mara Venier, ha detto che il rapporto con Gabriele è di un’amicizia. Infatti, secondo le voci che tra loro ci sia stato qualche altro tipo di legame sentimentale, ha detto che in realtà non c’è altro tra i due.

Del resto, nei giorni scorsi sono state pubblicate le fotografie di Gabriele Rossi insieme a Rocco Casalino. Dopo alcuni mesi di lontananza però, Garko è stato visto nuovamente insieme al suo amico. Anche Garko ha detto molto chiaramente che i due sono single.

Gabriel Garko e la sua relazione sentimentale

Gabriel Garko si è tenuto a sottolineare che è single e in questo momento della sua vita non ha alcun tipo di relazione sentimentale. Quella tra Gabriele Rossi e lui è solo un’amicizia. Del resto, Gabriele Rossi è sempre il più vicino a Rocco Casalino come è emerso anche dalle fotografie pubblicate su un noto settimanale di gossip. Il bel Gabriel è aperto all’amore e nelle prossime settimane, probabilmente potrà godersi al massimo le vacanze estive senza doversi preoccupare di altro.

Le indiscrezioni sulla sua vita privata continuano intanto ogni giorno perché è un personaggio molto famoso e ha tantissime fans che si preoccupano di conoscere i dettagli della sua vita privata il più possibile.

Le indiscrezioni sulla sua vita privata

Il re delle soap opera Gabriel Garko nei giorni scorsi aveva fatto trapelare anche in TV dei dettagli della sua vita personale. Basti pensare che nel corso della trasmissione Detto Fatto, ad esempio, era intervenuto Jonathan Kashanian aveva detto dei particolari piccanti della vita dell’uomo e aveva fatto emergere come fosse un amante molto pieno di fantasie. Anche lui, in determinate occasioni non hanno accolto dei particolari piccanti della sua vita.

Infatti, ha voluto dire quanto possa essere bello talvolta condividere con alcuni momenti anche personali. Ora l’indiscrezione del rapporto tra lui e Gabriele Rossi, che sembra sempre più vicino al compagno Rocco Casalino, e smentita. Ha detto chiaramente che è single e che ora guarda alla sua vita in maniera tranquilla e senza impegni.