Olivia Paladino fidanzata del Premier Conte, foto al mare pagata a peso d’oro (FOTO)

Giuseppe Conte ripreso in spiaggia con la sua compagna Olivia Paladino: è caccia alla fotografia hot

Paparazzato il primo ministro Giuseppe Conte ripreso insieme alla sua fidanzata Olivia Paladino sulla spiaggia dove lui è in t-shirt con il boxer lei invece, in costume intero molto sensuale. Tra i due il rapporto è sempre più interessante, infatti la coppia si è fatta fotografare anche se in realtà sono sempre molto lontani dalla vita mondana. Nonostante il tentativo di cercare di essere il più riservati possibile, alla fine sono stati beccati insieme in spiaggia.

Si tratta probabilmente del primo scatto ufficiale tra i due che erano già stati visti l’anno scorso dopo che si erano presentati a teatro a Napoli. Del resto Conte è uno dei personaggi più amati dagli italiani soprattutto nell’ultimo periodo, perché oltre a essere il volto della pandemia e anche l’uomo al comando della penisola, che è riuscito ad arginare il problema nel miglior modo possibile. (Continua dopo la foto)

Giuseppe Conte è un’icona di bellezza

Giuseppe Conte rappresenta oramai un’icona di bellezza che talvolta, viene anche visto come una punta di ironia sui social. Del resto, il primo ministro è assolutamente un personaggio da una personalità molto forte ed è interessante per le sue fans capire quali sono le abitudini sue quotidiane.

Intanto, dopo gli scatti qui in spiaggia con Olivia Paladino, adesso è probabile che saranno beccati nuovamente insieme al mare e questo fa già sognare perché è davvero un personaggio molto amato come dimostrano anche i sondaggi fatti sulla sua persona.

Le indiscrezioni sulla coppia

Intanto, sul settimanale Chi ma anche su quello di Diva e Donna, le fotografie sono ricercatissime. Non è un caso infatti, che sono sempre di più coloro che si lavorano per lo scopo di beccarli insieme magari in effusioni romantiche. Fino adesso, non ci sono riusciti perché i due anche se beccati insieme, in realtà sono sempre molto sobri negli atteggiamenti.

La coppia Giuseppe Conte e Olivia Paladino sta insieme da diverso tempo, hanno circa 15 anni di differenza. Lei è bella, ricca e giovane ed è la figlia del proprietario dell’hotel Plaza di Roma. E’ una grande imprenditrice. Ha già una figlia adolescente che è nata da un matrimonio fallito.