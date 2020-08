Sara Ricci “grazie alla soap “Vivere” campo di rendita”

Sara Ricci parla del suo personaggio di Un Posto al Sole e si confessa davanti al suo pubblico

Grazie alla soap opera Vivere, Sara Ricci ha ritrovato un suo equilibrio. Infatti, si è voluta raccontare negli studi di “C’è tempo per”. Ha detto che in Italia la sua città preferita è Malatea è un posto meraviglioso. Dice anche che adora il Salento e a fine agosto, infatti insieme ad un suo amico si recherà in questa Masseria che lui ha aperto vicino a Lecce.

L’attrice ha raccontato che vive ancora di rendita grazie alla soap opera Vivere che aveva avuto all’epoca molto successo. Poi il Cast di Un Posto al Sole che va avanti da 25 anni, è riconosciuta praticamente dovunque perché le puntate sono andate avanti per moltissimo tempo.

Sara Ricci e la soap in Rai

La bella attrice Sara Ricci ha sottolineato che lei è molto felice di lavorare con i prodotti Rai in quanto si tratta di elementi di grandissima qualità. Del resto Un Posto al sole è molto seguito, le dà tutta la pubblicità di cui può aver bisogno come attrice. La serie le ha fatto anche riscoprire la bellezza di questo mestiere.

Per un anno ha interpretato il ruolo della donna vittima di violenza e ha detto che per lei è stato molto toccante e stressante. Questo perché se dovuto immedesimare in una mentalità molto diversa dalla sua. Nella sua intervista, ha voluto anche raccontare il suo parere in merito ai vini dicendo che ama soprattutto quello con le bollicine oppure quello rosso.

L’intervista e le confessioni di Sara

Nell’intervista “C’è tempo per” con Anna Falchi e Beppe Convertini, Sara Ricci ha voluto raccontare le sue esperienze come attrice, soprattutto il ruolo di Adele Picardi nella soap opera Un posto al sole. Ha detto che entrare nella psiche di una donna vittima di violenza non è stato facile, così come anche girare le scene di violenza. Gli attori rimangono sempre un po’ storditi dopo questi momenti così intensi. Ecco perché, si è deciso alla fine di immedesimarsi e soprattutto, di dare anche un forte messaggio al pubblico.

Tra le novità anche il fatto che probabilmente il ruolo di Adele potrebbe anche tornare all’interno della trasmissione. È un personaggio che qualora dovesse ritornare sarà molto più sereno, tranquillo e probabilmente innamorato. Sara inoltre ha detto che il pubblico non l’ha mai abbandonata, anche dopo la fine di Vivere.