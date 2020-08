Barbara D’Urso la finzione è lampante il web si scaglia contro (FOTO)

E’ finita nel mirino ancora una volta Barbara D’Urso, non c’è pace per la conduttrice, i fan si accorgono della finzione

Le foto postate dalla bella e affascinante conduttrice Barbara D’Urso di solito catturano l’attenzione e sono sempre molto apprezzate. Ogni tanto creano anche delle polemiche, questo è vero, però i fan alla fine le fanno sempre i complimenti. Come quella pubblicata alcuni giorni fa, quando si è lasciata fotografare con un costume intero in un atteggiamento molto provocante.

Una pioggia di complimenti ha raggiunto il post e i commenti sono stati molto entusiasti, da meravigliosa a sei una sirena. Anche alcuni vip hanno scritto per farle i complimenti, e certo che a 60 anni e passa il suo fisico è veramente stupendo! E’ di alcune ore fa invece un altro scatto che la ritrae in tenuta da runner. Stavolta però la foto non ha avuto l’effetto sperato, ma non perché non fosse attraente, ma perché i fan hanno notato qualcosa di strano!

Barbara D’Urso finge di correre

La bella Barbara ha dunque postato uno scatto in una mise originale. Ma invece di arrivare, come succede nella maggior parte dei casi, tanti complimenti, arrivano critiche. Che cosa è successo? Un dettaglio dello scatto pubblicato su Instagram non è passato inosservato. Ma di cosa si tratta? La D’Urso ha pubblicato degli scatti mentre corre e dopo una intensa stagione di lavoro si sta godendo un meritato relax.

Per far vedere ai fan che cosa fa durante le vacanze ha dunque pensato di condividere con loro cosa fa durante la corsa. Nello scatto appare felice e spensierata mentre corre immersa nel verde. Accanto allo scatto ha scritto anche mai fermarsi, con il cuore.

La D’Urso accusata di aver finto di correre

I follone però hanno notato che Barbara nella foto non sta correndo, ma è solo messa in posa! I fan lo hanno notato subito e così giù con la pioggia di critiche. Insomma, in pochi minuti si è scatenato un vero putiferio. Un ammiratore della presentatrice ad un certo punto è intervenuto e ha detto di essere amareggiato di vedere tanta cattiveria.

La D’Urso per queste vacanze ha trascorso qualche giorno a Venezia, poi ha raggiunto la Campania, dove è andata a trovare i suoi affetti. Pare che con lei c’era anche il figlio Emanuele che poi è ripartito per il suo lavoro. Barbara ha anche trascorso qualche giorno con Renzo Rosso e Arianna Alessi, la sua compagna.