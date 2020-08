Paolo Bonolis colpo basso al conduttore al suo posto chi ci sarà?

Colpo basso a Paolo Bonolis, pare che la trasmissione Scherzi a Parte verrà affidata ad altri conduttori, la notizia arriva direttamente da un noto settimanale

Una notizia bomba ha rivelato cosa accadrà a Paolo Bonolis a breve. A sganciare la bomba è stato il settimanale ‘Chi’, che ha parlato di come al conduttore verrà tolto uno dei suoi programmi di punta. Si tratta di ‘Scherzi a parte’, l’esilarante trasmissione che pare sarà affidata ad un altro conduttore. Ancora non si tratta di una notizia ufficiale, ma stando ai rumors dovrebbe esserlo a breve.

In attesa che venga comunicato il nome del conduttore della prossima edizione il programma è in preparazione. Si stanno quindi realizzando gli scherzi che poi verranno mandati in onda nel corso delle puntate. Il settimanale Chi ha anche rivelato un’altra anticipazione, che riguarda i possibili nuovi conduttori della trasmissione. Abbiamo usato il plurale perché pare che siano due, nientemeno che Pio e Amedeo.

Paolo Bonolis potrebbe essere sostituito

Sarebbe dunque il duo comico a presentare la prossima edizione di Scherzi a parte. E in effetti, i due comici a ‘Radio 105’ tempo fa hanno detto che avrebbero dovuto condurre un programma. Per via dell’emergenza sanitaria ovviamente tutto è saltato, e la trasmissione è stata messa da parte. Il programma avrebbe dovuto chiamarsi Felicissima sera, e al momento è stato rimandato.

Alla conduzione di Scherzi a Parte c’è stato Bonolis nelle ultime due stagioni, quella del 2015 e quella del 2018. La conduzione adesso potrebbe passa al duo comico e sarebbe una importante occasione per loro. Il duo pugliese, ex protagonista di ‘Emigratis’, farebbe un salto di qualità con il programma.

Pio e Amedeo potrebbero condurre Scherzi a Parte

Il settimanale ha anche espresso stupore per Bonolis, che in questo caso verrebbe esonerato dalla conduzione di un programma suo. E’ stato ipotizzato anche che a Mediaset potrebbero esserci dei contrasti, ma un altro giornale ha rivelato i compensi di Bonolis. Suweb ci sono le cifre che guadagna Bonolis, circa 10 milioni di euro per Avanti Un Altro e Ciao Darwin, guadagni pazzeschi!