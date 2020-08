Federica Pellegrini mega festa per i suoi 32 anni (FOTO)

Per i suoi 32 anni Federica Pellegrini organizza una festa super, questa volta però ha festeggiato il compleanno in anticipo

Ha compiuto 32 anni Federica Pellegrini e ha festeggiato con una mega festa a Verona. Come location ha scelto il ristorante dove lavora il fratello Alessandro come cameriere. Fra gli invitati c’erano anche tanti amici, fra cui Jonathan Kashanian, che si è esibito in alcuni balletti improvvisati.

In un commento postato sul social Kashanian ha scritto che è stata la cronaca di una stupenda serata. Riguardo a Federica ha detto di conoscerla da anni e di aver ritrovato sempre in lei la ragazza semplice che era una volta. Nonostante i grandi successi, infatti, Federica è sempre una ragazza spontanea e adorabile, e tutti le vogliono bene. Per manifestare la sua gioia Super Fede ha postato le foto sul suo profilo Instagram e ha scritto “32 e rido”.

Federica Pellegrini mega festa insieme all’amico Alex

Per questo anno ha festeggiato un compleanno speciale e diverso dagli altri. Federica ha infatti unito il suo compleanno a quello del collega Alex Di Giorgio. Lui ha compiuto 30 anni il 28 luglio e sulla torta ha fatto mettere un numero che è la somma dei loro anni, ovvero 62!

La Pellegrini ancora una volta vestirà i panni di giudice a Italia’s Got Talent. La nuova edizione si prepara a partire su Tv8, e andrà in onda all’inizio del 2021. Il talent show è molto seguito e inizia con la squadra vincente della stagione passata. Insieme alla Pellegrini ci saranno anche i giurati dell’undicesima edizione, ovvero Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. (Continua dopo la foto)

La Pellegrini felice di essere ancora giurata a Italia’s Got Talent

Alla conduzione del programma per la quinta volta consecutiva ci sarà Lodovica Comello. I casting per partecipare alla nuova edizione di Italia’s Got Talent sono ancora aperti e quindi chi vuole può parteciparvi. E’ dunque ancora in corso il viaggio alla ricerca dei nuovi talenti.

Per stimolare i concorrenti che vogliono partecipare Super Fede e anche Matano hanno commentato su Instagram la nuova avventura appena iniziata. E così hanno fatto sapere che stanno tornando e lo hanno scritto sotto una foto che li ritrae tutti insieme. Una bella squadra quella di questo show, che li vede affiatati e complici, ma lucidi nello scegliere i talenti che si sfideranno nella prossima edizione!