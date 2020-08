Anna Boschetti di Temptation Island immagini piccanti su Instagram (FOTO)

Su Instagram compaiono le foto piccanti di Anna Boschetti, la compagna di Andrea, insieme hanno preso parte a Temptation Island

Mentre era protagonista nel reality dei sentimenti Temptation Island non si può dire che Anna Boschetti sia risultata simpatica. La donna, fidanzata di Andrea e madre di due figlie, una volta uscita dal reality è stata bersagliata da critiche feroci. Il web proprio non la sopporta, o almeno pare che la maggior parte sia contro di lei. Gli haters non hanno comunque perso tempo a lanciare commenti velenosi sulla Boschetti, e ne sono comparsi di tutti i colori.

I commenti sono stati fatti anche su foto sexy postate da tempo proprio dalla stessa Anna. La donna ha suscitato molte polemiche per alcune sue affermazioni mentre era all’interno del programma. Molti non le hanno condivise, così come non hanno apprezzato la sua insistenza nel convincere Andrea a diventare padre.

Anna Boschetti presa di mira dagli haters

La sua strategia per fare ingelosire Andrea è un altro degli aspetti di Anna che il pubblico da casa non ha sopportato. Durante il reality la Boschetti ha praticamente passato il tempo ad escogitare bugie e inganni per convincere Andrea. Alle dure parole degli haters però Anna ha risposto dicendo che procederà per vie legali.

La Boschetti non ha sopportato le critiche e ha minacciato di denunciare chi parlerà male di lei e offenderà la sua famiglia. Anna ha dunque avvisato che non perderà tempo e querelerà chiunque osi gettare fango su di lei. Ma i followers sembra non abbiano sentito e hanno continuato. Hanno commentato tutti i post di Anna e hanno risposto a tono, dicendo che si è comportata in modo scorretto verso Andrea. (Continua dopo la foto)

La Boschetti e gli scatti osè

Nel profilo della Boschetti si vedono molte foto insieme ad Andrea e anche altre insieme figlie che ha avuto da una precedente relazione. Ci sono anche diversi scatti con gli amici e molte foto in cui si mostra disinvolta in atteggiamenti sexy. Questi scatti sono stati notati dai followers che non hanno perso tempo a commentare.

Gli haters si sono dunque lanciati a criticare alcune battute scritte da Anna su alcuni scatti, in cui appare decisamente senza freni. Una foto in particolare ha molto colpito, quella in cui sorseggia dello champagne dalla bottiglia mentre si trova nella vasca. Anche la frase sto bene così è apparsa esagerata!