Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nuovi messaggi in codice sui social? (Foto)

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono i protagonisti del gossip dell’estate. La fine della loro storia d’amore, infatti, ha catalizzato e sta catalizzando ancora l’attenzione dei fans che seguono giorno dopo giorno i loro beniamini. Proprio per questo, persino i dettagli minimi che i due ex pubblicano sui social vengono immediatamente notati.

Non è ancora chiaro quale sia il motivo che abbia portato alla rottura tra Stefano De Martino e la Rodriguez. Dopo il mancato saluto in aeroporto e la presunta intromissione di Alessia Marcuzzi tra i due (poi smentita), i due hanno proseguito a condividere post sui social. E proprio qui la showgirl argentina sembra aver “risposto” ad un post dell’ex compagno. Ma cosa sta accadendo? Vediamolo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, botta e risposta

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno vissuto una storia importante durata ben sette anni che ha portato anche alla nascita del piccolo Santiago. I due parlavano, durante il lockdown (quindi pochi mesi fa), di allargare la famiglia e sembravano praticamente pronti a regalare un fratellino o una sorellina al figlio. Ad un certo punto, però, la notizia della separazione, mai del tutto chiarita dai protagonisti.

Adesso Stefano De Martino e la Rodriguez sembrano distanti più che mai. Eppure, viste alcune “coincidenze” social, pare che tra i due non ci sia poi così tanto disinteresse. A dimostrarlo è il continuo botta e risposta che pare esserci tra i due ex su Instagram. Il dettaglio, naturalmente, non è passato inosservato agli occhi dei fan che, da questi comportamenti e da determinate parole, non fanno che sognare un riavvicinamento specie adesso che la storia con Antinolfi sembra essere finita.

Il post di Stefano e la risposta di Belen

Il primo a pubblicare un post che ha trovato, a quanto pare, il favore dell’altro è stato Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici ha postato, infatti, una foto in cui si può ammirare la bellezza della luna e del mare scrivendo “Aspettando la luna” nella didascalia. Poco dopo ecco che la Rodriguez pubblica, sul suo profilo social, lo stesso tipo di immagine condivisa dall’ex compagno.

Anche lei accompagna la foto con una didascalia scrivendo “Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti”. I fans, adesso, si chiedono se Stefano De Martino replicherà o meno. Staremo a vedere!