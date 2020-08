Riccardo Scamarcio diventato papà si rivolge ai fans, “Non ve lo dico…”

Ne sono passati di anni da quando un giovanissimo Riccardo Scamarcio esordiva sugli schermi conquistando milioni di fans in tutto il mondo. Oggi, a quasi 41 anni, l’attore di Tre metri sopra il cielo è riuscito davvero a toccare il cielo con un dito diventando papà per la prima volta.

Un’emozione molto grande che, però, Riccardo Scamarcio e la compagna hanno preferito vivere lontani dai riflettori. La nascita della bambina era prevista per le prime settimane di agosto. A quanto pare, però, il parto è avvenuto con alcuni giorni di anticipo per la gioia dei neo genitori.

Riccardo Scamarcio finalmente papà

Riccardo Scamarcio è diventato papà di una bella bambina che ha deciso di venire al mondo con diversi giorni di anticipo. Un momento davvero di estrema gioia per Scamarcio che, dopo la fine della storia con Valeria Golino nel 2016 si era legato alla produttrice Angharad Wood. Nonostante la notorietà che li circonda, però, entrambi hanno voluto vivere tutto questo periodo lontani dai riflettori. Persino la notizia della gravidanza non era certa fino agli ultimi mesi.

Tra una cosa e l’altra, infatti, erano state alcune foto pubblicate da Diva e Donna solo poche settimane fa che mostravano la compagna di Riccardo Scamarcio visibilmente incinta. È lì che tutti i fans hanno avuto la conferma che il loro beniamino avrebbe presto coronato il desiderio di paternità. La donna, invece, era già madre di una bimba nata da una relazione precedente e che, oggi, ha sei anni.

Tutto avvolto nel mistero

Se la notizia della gravidanza della compagna di Riccardo Scamarcio è venuta fuori solo nell’ultimo periodo, si è celebrato, a quanto pare, nel massimo riserbo, il matrimonio tra la coppia. A confermarlo sarebbero sempre le stesse foto in cui i più attenti hanno notato la presenza della fede al dito dell’attore. Numerose indiscrezioni, poi, parlano dell’acquisto di una casa effettuato proprio in vista dell’arrivo della bambina.

Insomma, tutto ciò che riguarda Riccardo Scamarcio è attualmente avvolto nel mistero. Anche il nome della bambina rimane, al momento, un vero e proprio segreto. Lo stesso Scamarcio, rivogendosi ai fans, evidentemente curiosi di conoscere quanto più possibile su questa prima paternità, ha risposto “Non ve lo dico”. Un modo come un altro per far intendere, ancora una volta, che la privacy deve stare al primo posto. C’è chi scommette che le foto della nuova famiglia non circoleranno molto presto. Ma chissà, staremo a vedere!