Manila Nazzaro in guerra con l’ex marito “La parola è in mano ai legali..”

Manila Nazzaro ha da poco concluso il suo percorso a Temptation Island. L’ex Miss Italia, dopo 21 giorni di separazione forzata, è uscita dal reality dei sentimenti con il compagno Lorenzo Amoruso. I due hanno dimostrato, ancora una volta, di essere legati da un sentimento davvero sincero e profondo.

Adesso che Manila Nazzaro sta cercando casa a Roma insieme all’ex calciatore della Fiorentina, è comunque tornata a parlare del marito e del rapporto che ha con lui che rimane, nonostante la separazione, il padre dei suoi figli. Cos’ha detto la bella Nazzaro? Le parole sono più dure del previsto. Vediamole!

Un’altra persona

Manila Nazzaro ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua vita a 360 gradi. La donna ha affrontato il tema, ovviamente, dell’amore per il suo attuale compagno, Lorenzo Amoruso, con il quale spera di sistemarsi stabilmente al più presto. La Nazzaro ha dedicato un paio di righe della sua intervista all’ex marito Francesco Cozza con il quale, negli ultimi giorni, sono fioccate le frecciatine.

Manila Nazzaro ha voluto spiegare perché i rapporti con Cozza sono così ostili. “Ho scoperto che aspettava un bimbo da un’altra donna sui social“, svela, proseguendo “Mi aspettavo almeno di essere avvisata dato che è il padre dei miei figli”. Nonostante i due, quindi, fossero in fase di separazione c’era comunque un dialogo soprattutto per il bene dei figli. Oggi quel dialogo non c’è più. La donna ha più volte ribadito a Temptation Island come l’ex marito le abbia spesso mancato di rispetto e non solo. “La parola è in mano ai legali, mi dispiace molto” ha concluso.

Manila Nazzaro e le polemiche con Cozza

L’ex marito di Manila Nazzaro non deve aver preso bene le parole che l’ex moglie gli ha riservato durante Temptation Island. Più volte, infatti, confidandosi con le amiche nel villaggio, ha confrontato il rapporto con Amoruso e quello con Cozza. Quest’ultimo, da dimenticare totalmente, perché non avrebbe mai avuto rispetto per lei.

Non è un caso se l’uomo ha sbottato, negli ultimi giorni, sui social, scagliandosi letteralmente contro Manila Nazzaro. “Pensa prima di sparare” ha scritto su Instagram, proseguendo “Pensa prima di dire e di giudicare”. Secondo l’uomo la sua ex moglie non avrebbe dovuto parlare così di lui. È chiaro come non vi siano margini di incontro ed è altrettanto chiaro il motivo per cui i due, ormai, comunicano solo tramite i propri legali.