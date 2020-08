Temptation Island, debutterà il 9 settembre l’edizione di Alessia Marcuzzi

Temptation Island è terminato da poche settimane. Il reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, ha avuto un grande successo e non è un caso se tutti i fans del programma fervono per il debutto della prossima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La data di debutto dovrebbe essere, infatti, quella del prossimo 9 settembre.

Andrà in onda di mercoledì, dunque, la versione del reality condotta, stavolta, per la seconda volta da Alessia Marcuzzi che aveva preso il posto di Simona Ventura. La conduttrice, dopo i gossip sulla presunta crisi matrimoniale che l’hanno travolta, si prepara a questa nuova edizione di Temptation Island tanto attesa quanto misteriosa. Se il format, infatti, è noto non sono ufficiali, ancora, le coppie partecipanti.

Temptation Island e non solo, tutti pronti al debutto

Temptation Island avrà un compito importante nella nuova stagione televisiva di casa Mediaset. Il reality dei sentimenti, sotto la guida ormai esperta di Alessia Marcuzzi, sarà il primo programma del nuovo palinsesto a prendere il via. Se, infatti, la prima puntata del programma è prevista per il prossimo 9 settembre, altri appuntamenti altrettanto attesi sono previsti a distanza di alcuni giorni.

Basti pensare, ad esempio, che Gerry Scotti partirà con Chi vuol essere milionario giovedi 10 settembre, mentre Tu si que vales andrà in prima serata sabato 12 settembre. Il giorno successivo sarà, poi, la volta di Barbara D’Urso che sarà alla conduzione della prima puntata della nuova stagione di Live, non è la D’Urso. Il 14 settembre, poi, è previsto il debutto del Grande Fratello VIP 5.

Coppie totalmente sconosciute

Se la data, come abbiamo anticipato, è già stata fissata al 9 settembre, vige ancora il massimo riserbo su quelle che saranno le sei coppie partecipanti. Chi avrà deciso di partecipare a Temptation Island mettendo alla prova il proprio amore? In rete, nelle ultime settimane, si è fatto un gran parlare di questo ma i nomi sono tenuti nascosti. Si tratterebbe, secondo quanto anticipato da Dagospia, di coppie comuni, non conosciute.

La prossima edizione di Temptation Island, dopo il successione dell’edizione di Filippo Bisciglia, si preparebbe quindi a debuttare con sei coppie completamente sconosciute. I nominativi verranno resi noti direttamente dall’emittente molto presumibilmente a circa una settimana dal debutto. La scelta di non avere VIP nel cast sarebbe strategica. Nello stesso periodo andrà in onda il GF VIP che vedrà la partecipazione di persone note che è meglio non accavallare a quelle eventualmente presenti a Temptation Island.