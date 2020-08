Grande Fratello VIP 5, la porta rossa si riaprirà il 14 settembre?

I nuovi palinsesti televisivi sono ormai in via di definizione su tutte le emittenti nazionali. Nelle ultime ore, in particolare, sono state comunicate le date di debutto di alcuni dei programmi più attesi in casa Mediaset tra cui, ai primissimi posti, si colloca indubbiamente il Grande Fratello VIP.

Proprio la trasmissione di Alfonso Signorini, il Grande Fratello VIP, dovrebbe prendere il via, nella sua quinta edizione, il prossimo 14 settembre. Mancherebbe, dunque, poco più di un mese alla nuova apertura della porta rossa. In base alle ultime indiscrezioni, poi, Signorini sta costruendo un cast in grado di riservare non poche sorprese ai telespettatori.

Grande Fratello VIP 5, debutto lunedì 14 settembre 2020

Il Grande Fratello VIP, giunto ormai alla quinta edizione, prenderà il via ufficialmente tra poco più di un mese. Ad annunciarlo, nelle ultime ore, è stata direttamente Publitalia che ha fissato per il 14 settembre il debutto. Quella che sta per iniziare si preannuncia come un’edizione davvero fantastica alla quale contribuiranno grandissimi volti noti della televisione e non. Non è ancora chiaro quante puntate sono previste e quale sarà la durata del reality.

Ricordiamo che l’ultima edizione del Grande Fratello VIP, conclusasi ad aprile 2020, sempre sotto la conduzione di Alfonso Signorini, si era conclusa con qualche settimana di anticipo. La causa è stata la pandemia da Covid-19 che, diventata sempre più pesante, non consentiva più la permanenza tranquilla dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. In ogni caso, aspettiamoci un probabile “scivolone” di una o due settimane. A comunicarlo è il settimanale Oggi che, pur confermando la data del 14 settembre parla anche di un possibile rinvio.

I concorrenti della quinta edizione

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del possibile cast della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Il toto nomi è nel vivo e i nomi ufficiali verranno comunicati nei primi giorni di settembre a poca distanza, dunque, dal debutto. Alcuni personaggi, però, hanno già confermato la partecipazione al reality tra cui Elisabetta Gregoraci a cui spetta il primato importante di prima concorrente ufficiale del GF VIP.

Tantissimi altri sono i nomi dei possibili partecipanti. Tra tutti, ad esempio, Eva Grimaldi, Patrizia De Blank e Tommaso Zorzi (che pare confermato). Secondo alcune testate anche Gemma Galgani potrebbe essere tra i papabili partecipanti. Nulla, però, di confermato. Vi sono, poi, alcuni VIP che si sono autocandidati tra cui la giunonica Francesca Cipriani e Pamela Prati (già concorrente nelle scorse edizioni).