Luigi Mastroianni fidanzato in famiglia? Deianira Marzano pubblica foto che lo confermano

Luigi Mastroianni, il bel dj catanese, è stato tra i protagonisti più amati di Uomini e Donne. Proprio il dating show di Maria De Filippi lo ha fatto conoscere al grande pubblico che ha da subito amato il suo modo di essere e la sua fortissima sensibilità. Anche una volta terminata l’esperienza in televisione, Mastroianni continua a rimanere al centro del gossip.

La storia con la ragazza che aveva scelto, Irene Capuano, è ormai archiviata da ottobre 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, però, nella vita del bel Luigi Mastroianni potrebbe esserci, dopo vari flirt, una bella bionda con la quale la conoscenza sarebbe molto più che seria. Gli indizi di questo sono stati pubblicati nelle ultime ore da Deianira Marzano. Di cosa si tratta?

Luigi Mastroianni nuovamente innamorato

Da qualche settimana gira insistente la voce secondo cui Luigi Mastroianni sia di nuovo innamorato. La relazione con Irene Capuano, scelta durante il trono a Uomini e Donne, è finita da un po’ e il ragazzo siciliano sembra essersi nuovamente guardato attorno. Non è un caso, dunque, se negli ultimi giorni si sono susseguiti gli avvistamenti insieme a questa nuova fiamma, una bella ragazza bionda a cui Mastroianni ha dimostrato di essere molto legato.

La prova? L’ha fornita nelle ultime ore la nota Deianira Marzano. La nota influencer, infatti, ha pubblicato alcune foto in cui si nota chiaramente che, mentre Luigi Mastroianni è impegnato nelle varie serate, insieme a lui ci sono sempre l’immancabile fratello Salvo e la giovane compagna. Proprio il fatto che Luigi abbia presentato la ragazza al fratello, che è la persona più importante per lui, farebbe presagire che non si tratti di un semplice flirt.

Un percorso tribolato

Prima di arrivare a trovare la serenità completa, si spera, con questa nuova fiamma, Luigi Mastroianni ha avuto una vita sentimentale davvero travagliata. L’esordio da personaggio noto lo ha avuto con Sara Affi Fella che lo scelse all’epoca in cui lei era la tronista. Storia andata, però, malissimo dato che si è poi scoperto che la ragazza non aveva mai interrotto la relazione con il suo ex e che aveva proseguito il trono solo per visibilità.

A quel punto proprio Luigi Mastroianni è divenuto tronista scegliendo Irene Capuano. Con questa ragazza ha vissuto una storia breve ma molto intensa. Nel cuore di Luigi, dopo altri possibili flirt (come quello con Mara Fasone) pare esserci spazio, adesso, solo per questa bella bionda.