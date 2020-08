Manila Nazzaro ha la cellulite? Le parole di Lorenzo Amoruso: “No, è la bava del cane…”

Manila Nazzaro e il ritrovato feeling con Lorenzo Amoruso

Dopo l’esperienza a Temptation Island 7 che si è conclusa qualche settimana fa, due protagonisti del reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia si stanno rilassando. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso che si divertono in piscina.

Nelle ultime ore l’ex Miss Italia ha condiviso alcuni scatti che la mostrano in costume da bagno in compagnia di Thor, il cane della persona che ama. Dalle foto si evince che la donna è in gran forma e ovviamente tutti coloro che la seguono sul suo account Instagram l’hanno tempestata di complimenti per il suo fisico statuario.

L’ex Miss Italia criticata, interviene il compagno Amoruso

A corredo delle foto, l’ex partecipante di Temptation Island Manila Nazzaro ha scritto la seguente didascalia: “Thor, il mio bodyguard preferito”. Tra i vari commenti apparsi sotto il post in questione ne è spuntato uno abbastanza ironico, che però qualche seguace dell’ex Miss Italia ha frainteso. “Noto sempre della ritenzione idrica localizzata Manila… non ci siamo!!”, ha scritto Valeria Graci, nota attrice comica, inviata di Striscia la Notizia e cara amica di Manila.

Ma qualcuno non ha colto l’ronia da parte dell’ex comica di Zelig puntualizzando che l’invidia è una brutta bestia. Mentre altri utenti di IG hanno spiegato che si trattava solamente di una battuta. Anche il compagno della Nazzaro, ovvero Lorenzo Amoruso ha partecipato alla discussione social, rassicurando la Graci così: “No, tranquilla quella è la bava di Thor…”.

La frecciata velenosa di Francesco Cozza, ex marito di Manila Nazzaro

Nonostante Manila Nazzaro abbia ritrovato l’intesa con Lorenzo Amoruso, nella vita dell’ex Miss Italia è apparso come per magia l’ex marito Francesco Cozza. L”ex concorrente di Temptation Island 7 ha più volte ha confessato delle difficoltà che ha dovuto attraversare nella sua vita per garantire la serenità ai suoi due figli.

Le nozze che si sono concluse in maniera molto dolorosa e la stessa Manila ha affermato di aver scoperto su IG che l’uomo che aveva sposato in realtà aveva già una famiglia, durante la separazione. Nelle ultime ore l’uomo le ha lanciato una frecciatina velenosa sui social network: “I miei giudici più severi”. Arriverà nelle prossime ore la replica da parte della diretta interessata?