Uomini e Donne, dramma per Gemma Galgani: Nicola Vivarelli? Corna in vista, ecco con chi lo beccano

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani si sono detti addio?

Sembra proprio che Nicola Vivarelli abbia salutato definitivamente Gemma Galgani. Il bel 26enne dopo una breve conoscenza con la dama torinese 70enne del Trono over di Uomini e Donne, abbia deciso di voltare pagina. I due che si sono conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi prima nella versione online durante la quarantena e poi di presenza, a quanto pare si sarebbero mollati.

Nelle ultime ore è emerso che Sirius avrebbe una frequentazione amoroso con una ragazza mora molto più giovane della direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino. Infatti la new entry avrebbe 30 anni.

Il 26enne Sirius avrebbe un’altra ragazza? Il rumor

C’è da dire, però, che al momento in giro nel web e sui vari social network non c’è nessuno scatto che dimostra tale flirt, resta il fatto che se ne parla molto. La frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sin dal primo momento non ha mai convinto la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Ma anche gran parte del pubblico di Canale 5.

Sirius, però, nelle varie interviste si è sempre giustificato affermando: “Sono stato interessato a Gemma”. E anche la madre del 26enne è tornata a parlare della conoscenza del figlio con la 70enne torinese dicendo che il congiunto è sempre stato attratto dalla Galgani.

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani a Temptation Island della Marcuzzi?

La cosa strana e che puzza ai telespettatori è che ora che le telecamere di Uomini e Donne si sono spente per la consueta pausa estiva, la frequentazione tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sia finita così? A quanto pare tra la dama piemontese del Trono over e il 26 enne Sirius non ci sia stato nemmeno un bacio. Eppure dei due protagonisti del parterre senior di U&D si parlava fino a poche settimane fa quando il cast di Temptation island non era ancora definito.

Nelle ultime ore, però, su internet si è tornati a parlare di loro e di una possibile partecipazione al reality show dei sentimenti nella versione autunnale, ovvero quella che partirà su Canale 5 a settembre guidata per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Sarà vero? A questo punto non rimane che attendere il cast.