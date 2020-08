Ilary Blasi e la grande passione per i gioielli preziosi: al polso bracciali dal valore di 40 mila euro

Ilary Blasi e le foto con i suoi gioielli preziosi

In questa anomala estate 2020, Ilary Blasi sta incantando tutti coloro che la seguono su Instagram con dei look davvero originali e sensuali. Foto nelle quali la moglie di Francesco Totti mette in mostra delle tute asimmetriche e scintillanti abiti di paillettes. Ogni contenuto postato sul noto social network ha letteralmente fatto impazzire i follower che sono sempre più numerosi.

La conduttrice televisiva Mediaset che in futuro sarà alla guida de L’Isola dei Famosi ha una passione ancor più costosa, ossia quella dei gioielli di lusso in oro e diamanti. E se nel periodo estivo gran parte delle persone utilizzano dei braccialetti di corda o fatti con conchiglie marine, la consorte dell’ex Capitano della Roma porta solamente dei bracciali e orologi in oro o con pietre preziose.

La moglie di Francesco Totti sfoggia dei gioielli super costosi

In una delle foto postate sul suo account Instagram, si vede Ilary Blasi che porta una felpa traforata verde fluo dal collo alto, con occhiali con una montatura rossa e quello che non è passato inosservato sono i polsi coperti da preziosi bracciali in oro o con diamanti. Oltre a un orologio d’oro e bracciali con brillanti, è possibile vedere dei modelli griffati Cartier.

Mentre sul polso della moglie di Francesco Totti a un paio di bracciali rigidi in oro giallo della, ognuno di esso ha un costo pari a 6,400 euro. Ma non è finita qui. Infatti è possibile vedere anche un bracciale a forma di chiodo ricurvo, sempre in oro giallo. Il valore di questo oggetto? Ben 6,950 euro.

Ilary Blasi in estate indossa quasi 40 mila euro di gioielli

Ma il look super costoso di Ilary Blasi non è terminato qui. Infatti, nell’altro polso la conduttrice Mediaset ha abbinato un paio di bracciali a catena dalle maglie larghe. Oggetti preziosi che indossa anche la nota influencer cremonese Chiara Ferragni. Questi bracciali hanno un valore pari a 8,200 euro cadauno.

Di conseguenza, facendo un calcolo sul valore degli oggetti indossati dalla consorte de Er Pupone, se escludiamo il valore dell’orologio e dei bracciali con diamanti, la donna nei mesi estivi ha addosso dei preziosi pari a 36,150 euro. Ovviamente si tratta di una cifra davvero da far girare la testa.