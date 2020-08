Giulia e Andre crisi, parla la De Lellis: “Non è un periodo semplice, poi inquadra la Playstation di lui e…” (FOTO)

Da giorni si vocifera in merito alla crisi tra Giulia e Andrea. A rompere il silenzio sulla questione ci ha pensato, finalmente, la De Lellis, Attraverso le Instagram Stories, infatti, la protagonista ha fatto un chiarimento.

Giulia ha spiegato cosa sta accadendo tra lei e il suo fidanzato ed ha esortato le persone che la seguono a non credere esattamente a tutto ciò che viene detto sul web e sui giornali. Andiamo a vedere che cosa è emerso.

Il chiarimento di Giulia sulla crisi con Andrea

Giulia De Lellis ha pubblicato delle IG Stories nelle quali ha fatto chiarezza sulla crisi con Andrea. Tutti i siti di gossip, ormai, non fanno altro che parlare di questa situazione dato che i due sono spariti dai social e non compaiono più insieme da diversi giorni. La De Lellis, però, ha chiarito tutto. La dama ha esordito dicendo di voler dare una spiegazione onde evitare il proseguire dei gossip. In primo luogo ha inquadrato la Playstation di lui ed ha fatto notare che fosse tutta intera.

Poi è andata verso la cabina armadio del suo compagno ed ha dichiarato che i suoi abiti fossero tutti intatti. Questo a dimostrazione del fatto che non ha dato luogo a nessun momento di ira dovuto a qualche tradimento, così come accaduto in passato. Successivamente, si è spiegata meglio ed ha detto che non è un periodo semplice. Entrambi stanno affrontando delle situazioni poco piacevoli, che non ritengono opportuno divulgare sul web. (Continua dopo la foto)

Aggiornamenti sulla nonna

Anche Damante, dal canto suo, nel corso di un’intervista ha ammesso che in giro circolano solo cattiverie. Tra Andrea e Giulia, dunque, non c’è nessuna crisi, semplicemente stanno evitando di condividere sul web delle questioni private che devono risolvere. Nel corso dello sfogo, l’influencer ha anche dato una bella notizia a tutte le persone che la seguono. Molti fan le hanno chiesto di sua nonna dato che di recente non è stata affatto bene.

La De Lellis allora, ha spiegato che per fortuna la nonnina sta molto meglio. Questo, naturalmente, la rende gioiosa e decisamente più tranquilla rispetto a prima. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, inoltre, ha anche fatto una promessa. Non appena tornerà a casa sua mostrerà la nonna a tutti i follower in modo che possa salutarli. I fan, naturalmente, non possono che essere felici per lei anche per iei.