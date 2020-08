Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne beccato ad infrangere la legge: “Viva l’inciviltà” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, sta generando molto sgomento in questi giorni. Il motivo di tanto clamore risiede in due motivazioni differenti. La prima riguarda la sua vita sentimentale. La seconda, invece, un episodio inerente la legge.

Dopo aver terminato la sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi, il ragazzo ha fatto un po’ discutere per alcuni comportamenti ambigui assunti con la sua ex Veronica. Attualmente pare sia fidanzato con Francesca Brambilla, anche se nessuno dei due si è espresso con chiarezza.

I rumors su Alessandro Zarino

Alessandro Zarino è stato tra i tronisti più discussi di questa stagione di Uomini e Donne. A destare sgomento sono stati alcuni comportamenti che ha assunto sia durante il suo percorso nel talk show sia dopo. La sua relazione con Veronica Burchielli è terminata improvvisamente, senza chiarire nello specifico i motivi che li hanno spinti a prendere questa drastica decisione. Ad ogni modo, una volta chiuso quel capitolo, il giovane ha sempre dichiarato di essere single, cosa che non sembra esattamente vera.

In molti avevano diffuso segnalazioni sul suo conto, le quali lo vedevano in compagnia di una fanciulla, tale Francesca Brambilla. In un primo momento, i due hanno negato, ma successivamente non hanno più potuto fare a meno di nascondersi. Nelle recenti Instagram Stories di entrambi, infatti, sono presenti dei contenuti molto interessanti che riguardano la loro vita quotidiana.

Le infrazioni dell’ex troista di Uomini e Donne

Nelle clip in questione, pubblicate dalla Brambilla, l’ex protagonista di Uomini e Donne Alessandro Zarino si è trovato ad infrangere due leggi della strada. Nel caso specifico, la donna lo ha inquadrato alla guida, mentre era impegnato in una conversazione telefonica. Come se non bastasse, poi, il napoletano non indossava neppure la cintura di sicurezza, come Francesca d’altronde. Dinanzi tali comportamenti il popolo del web è esploso. (Continua dopo la foto)

Molti fan hanno accusato Alessandro di essersi comportato in modo decisamente incivile. Essendo un personaggio pubblico, anche abbastanza seguito sul web, è di cattivo esempio. La più dura nei suoi confronti è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale non ha affatto gradito il suo menefreghismo. In effetti, il giovane non è intervenuto neppure per un chiarimento o per giustificarsi delle sue azioni e questo modo di agire non sta facendo altro che indispettire ulteriormente.