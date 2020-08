DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 17 agosto: furiosa lite tra Can e Sanem

Quarantaquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo la pausa estiva di una settimana, ovvero dal 10 al 14 agosto 2020, lunedì 17 la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno farà il suo ritorno su Canale 5. Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto ormai finito tra i due protagonisti Can Yaman e Sanem Divit.

I due ragazzi, interpretati da Can Yman e Demet Ozdemir, però, daranno prova di amarsi ancora, anche se non mancheranno i colpi di scena. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Can litiga con Sanem per via del profumo che vuole vendere a Fabbri

Le anticipazioni del 44esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 17 agosto 2020, rivelano che Can si renderà conto che Sanem è disposta a tutto anche per salvare l’azienda. Ovviamente l’affascinante fotografo ne sarà felice. Successivamente, però, il primogenito di Aziz verrà a conoscenza che per salvarla dovrà cedere il suo profumo all’italo francese Fabri.

A quel punto il Divit andrà in incandescenze e sarà molto geloso. Quel profumo era personale ed era soltanto dei due protagonisti della soap opera turca di Canale 5. A quel punto il fratello maggiore di Emre si recherà da Sanem ed molto irritato per la sua decisione, strapperà davanti a lei la lettera che gli aveva scritto.

Emre si rende contro che Leyla prova dei sentimenti nei suoi confronti

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can vorrà più nulla a che fare con lei ma le intimerà di non vendere il profumo. Deren ancora una volta cerca di calmare il primogenito di Aziz e gli farà intuire che ha dei problemi di gelosia e che sta davvero esagerando.

Alla fine l’affascinante fotografo si renderà conto che la sua scenata non ha senso e dirà alla donna che ama che se vuole può vendere il suo prodotto. Per Emre non c’è definitivamente più posto in azienda di famiglia, ma il fidanzato di Aylin capirà di poter contare in ogni momento su Leyla. Il secondogenito di Aziz, quindi, intuirà che si tratta di una giovane davvero speciale e che prova dei sentimenti reali per lei. Cosa accadrà dopo? Continuate a seguire lo sceneggiato turco di Canale 5.