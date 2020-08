Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla presunta crisi con Andrea Damante: ‘Periodo non facile, ma…

Dopo le voci di una crisi prima Andrea Damante e poi Giulia De Lellis hanno replicato e spiegato ai loro fan come stanno le cose

Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi? Il gossip

Qualche mese fa la coppia più tormentata di Uomini e Donne ha vissuto un clamoroso ritorno di fiamma. Si tratta di Andrea Damante e Giulia De Lellis. Lui, tronista del programma di Maria De Filippi alcuni anni fa, ha scelto Giulia e da quel momento entrambi sono sempre rimasti sotto ai riflettori. Prima lui, poi lei hanno partecipato al Grande Fratello Vip non senza critiche e polemiche.

Poi, il terzo anno di relazione e di convivenza a Verona, ecco che è arrivata la rottura. Soltanto recentemente si è scoperto che Andrea aveva tradito Giulia. Tuttavia, non è stato facile perchè lei era molto innamorata e quindi ha continuato in una sorta di tira e molla e di riavvicinamenti. Ha anche provato a voltare pagina prima con Irama e poi con Andrea Iannone, ma alla fine è tornata dal Dama.

In questi mesi, vissuti sempre insieme, hanno mostrato molto di loro ai fan, momenti di vita quotidiana, ma anche le gite fuori porta con amici. In questi giorni, però, che la coppia è lontana, sono emerse voci su una possibile crisi tra i due. Ma ecco come stanno le cose.

Giulia rompe il silenzio: ‘Periodo non facile, ma…

Attraverso le pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Andrea Damante aveva fatto sapere che le voci di una crisi tra lui e Giulia erano “cavolate”. Poi, però, è stata l’influencer ha spiegare bene nel dettaglio come stanno davvero le cose in una serie di Instagram Stories in cui si è raccontata a chi la segue sui social.

Giulia ha inizialmente ironizzato facendo vedere che la Play Station e i vestiti del Dama sono ancora in casa e integri (quando aveva scoperto del tradimento li aveva distrutti). Poi, però, ha ammesso che non è un periodo facile. Sono cambiate e stanno cambiando tante cose, si sentono tristi e per questo non hanno voglia di apparire e raccontarsi. Giulia, in particolare, vuole prendersi il suo tempo.

L’influencer ha detto che prima sentiva il bisogno di smentire o precisare ogni notizia che usciva sul suo conto, adesso non ne sente la necessità ma ha pregato chi la segue di non credere a tutto perchè lei, come sempre, quando se la sentirà racconterà come stanno le cose.