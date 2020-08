Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck conferma la sua partecipazione al reality: ‘Con me ci saranno…

Patrizia De Blanck ha fatto sapere che parteciperà alla quinta edizione del reality. Ecco le sue dichiarazioni

GF Vip: Patrizia De Blanck conferma la sua presenza

Nelle ultime settimane si sta parlando tanto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Inaspettatamente il reality tornerà prima del previsto, ovvero il 14 settembre, condotto da Alfonso Signorini che ha convinto Mediaset con la quarta edizione. Accanto a lui Pupo nelle vesti di opinionista.

In questi mesi sono stati fatti tanti nomi e tra questi c’era anche quello di Patrizia De Blanck. La contessa è da anni un personaggio televisivo che ha partecipato a vari reality (ha fatto l’Isola dei Famosi con la figlia Giada) e a trasmissioni televisive come opinionista come con Piero Chiambretti e ancora con Paolo Bonolis a Domenica In. Ebbene, dopo le voci di una trattativa sul suo cachet (lei chiedeva ben 100.000 euro, ma la produzione voleva darle la metà), ecco le ultime dichiarazioni della diretta interessata.

Una lettrice del sito di gossip IsaeChia.it ha fatto sapere di essere andata ad un evento in cui era ospite proprio Patrizia De Blanck. Lei n una breve intervista ha parlato del Grande Fratello Vip. La lettrice riporta che ha detto che sarà una concorrente del reality e con lei “sa” che ci saranno Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Gabriel Garko. Sugli altri non sa nulla ed ha aggiunto: “Siccome dura tre mesi…“. Insomma, pare proprio che abbia dato conferma, ma bisogna ancora attendere le notizie ufficiali.

Le ultime indiscrezioni

Alfonso Signorini tornerà con il reality il 14 settembre con il doppio appuntamento settimanale, così come è stato per l’inizio della quarta edizione. Ancora non si sa chi affiancherà Pupo come opinionista e nessun nome è stato annunciato in modo ufficiale.

Detto questo, però, come si sa ormai da settimane la fuga di notizie riguardanti la partecipazione di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento non sono state smentite come è successo in altre occasioni. Poi hanno sostenuto il provino anche Riccardo Fogli, Asia Argento, Matilde Brandi, Tosca D’Aquino e questi sono soltanto alcuni dei 40 vip che hanno incontrato conduttore e produzione.

Alfonso Signorini ha fatto sapere di essere rimasto sorpreso nell’aver ricevuto la chiamata di alcuni insospettabili che si sono candidati. Il conduttore, poi, avrà avuto modo di sciogliere i dubbi riguardanti la categoria dei più giovani? Ecco alcuni nomi: Lorenzo Riccardi, Mariano Catanzaro, Chiara Nasti. Questo è un territorio minato perchè per i telespettatori ex tronisti e influencer non sono proprio da considerarsi vip.