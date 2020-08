Pago e Serena Enardu: riappacificazione fallita? Le ultime news

La coppia ha deciso recentemente di rincontrarsi, ma stando alle ultime indiscrezioni pare non ci sia stato nessun riavvicinamento

Pago e Serena Enardu: incontro dopo la bufera

La coppia formata da Pago e Serena Enardu sta continuando a far parlare. Li abbiamo conosciuti come coppia nella seconda edizione di Temptation Island Vip, lui noto cantautore sardo e lei ex tronista di Uomini e Donne, ricordata soprattutto per la sua storia con Giovanni Conversano.

Come coppia stavano attraversando una crisi importante, dopo ben sette anni di convivenza, e lei non era più sicura dei suoi sentimenti. Infatti, nel villaggio ha iniziato un flirt con Alessandro Graziani. Serena ha poi deciso di lasciare Pago e vivere qualche incontro con l’ex tentatore, salvo poi pentirsene. Quindi, è tornata dal suo ex fidanzato e ha cercato di riconquistarlo al Grande Fratello Vip.

Lui ha deciso di ricominciare, ma dopo il lockdown, Pago e Serena si sono lasciati molto male. Serena ha raccontato di una lite furibonda per la sua gelosia e di averlo sbattuto fuori di casa, Pago ha raccontato di aver scoperto delle chat di Alessandro che hanno rivelato un’altra verità da quella detta da Serena. Ci sono state accuse e frecciatine per un po’ sui social, poi è tornato il sereno.

Infatti, recentemente, come raccontato sui social dalla stessa Serena, c’è stato un incontro tra i due. Si è trattato di un pranzo, in cui la coppia ha avuto modo di parlare in modo tranquillo. Ecco, però, spuntare l’indiscrezione di Chi che ha riparlato della vicenda.

Nessun riavvicinamento sentimentale

Serena era davvero furiosa con Pago per le sue dichiarazioni, ma il cantante aveva anche detto che non escludeva un possibile ritorno con l’ex tronista. Questo aveva creato scompiglio nel web, ma effettivamente dopo qualche settimana i due si sono rivisti. L’ex tronista si era divertita a postarlo sui social per vedere la reazione di chi la segue, poi ha chiarito le cose: una semplice chiacchierata, anche se “bellissima”, per uno scambio di opinioni e cose lasciate in sospeso.

Ad aggiungere qualcosa ci ha pensato in questi giorni il settimanale Chi. Nella rubrica Chicce di gossip si è parlato dell’incontro tra Serena e Pago, l’ennesimo in una lunga storia di alti e bassi. Tuttavia, anche se l’incontro è stato positivo, non ha portato ad un riavvicinamento sentimentale tra i due. Qualcuno sperava nel ritorno di fiamma, di nuovo? Dovrà rimanere deluso, almeno fino ad ora.