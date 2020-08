Barbara D’Urso, la confessione dolorosa: “Oggi ho il cuore spezzato…”

Barbara D’Urso addolorata su Instagram: il pensiero alle vittime di Beirut

Nelle ultime ore, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, anche Barbara D’Urso ha voluto rivolgere un pensiero alle vittime delle esplosioni avvenute un paio di giorni fa. La nota professionista napoletana che al momento si trova in vacanza, nei social ha condiviso uno scatto, aggiungendo come didascalia molto toccante e commovente: “Oggi il mio cuore è spezzato”. Oltre alla frase la padrona di casa di Pomeriggio Cinque che riparte il 7 settembre 2020, ha poi aggiunto l’hashtag #Beirut.

Naturalmente gran parte di coloro che la seguono su IG hanno lasciato dei cuoricini rossi e commentato il contenuto in questione. Tra questi anche personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, Giovanni Ciacci, conduttore di Vite da copertina e opinionista molto delle varie trasmissioni presentate da Lady Cologno.

Lady Cologno fa corsa durante le vacanze estive

Sempre sul suo profilo Instagram, che conta circa tre milioni di follower, Barbara D’Urso negli ultimi giorni ha postati una serie di scatti che la mostrano mentre è impegnata a fare sport in aperta campagna. In questo periodo di relax e di vacanza, nonostante non deve apparire in televisione alla guida dei suoi format, Carmelita ci tiene lo stesso a tenersi in forma.

Nelle ultime ore, dopo aver condiviso il post dedicato alla strage di Beirut nella quale sono morte centinaia di persone e migliaia di feriti, poi ha pubblicato delle immagini che la ritraggono mentre corre all’aria aperta. (Continua dopo il post)

Barbara D’Urso a settembre 2020 in onda con i suoi tre programmi tv

Nel frattempo manca poco meno di un mese al ritorno sul piccolo schermo di Pomeriggio Cinque, lo storico contenitore di Barbara D’Urso che è giunto alla sua 14esima edizione. Il format partirà da lunedì 7 settembre, mentre dal fine settimana seguente tornerà in onda anche Domenica Live, sospesa nei primi di marzo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, e la conseguente quarantena.

Ma non è finita qui, infatti la professionista partenopea sarà di nuovo alla guida di Live Non è la D’Urso, che vedremo in video sempre in prime time che avrà una durata da settembre al prossimo giugno. Al momento non è noto se negli studi Mediaset di Cologno Monzese ci sarà la presenza degli spettatori.