Dopo la delusione in Rai, Elisa Isoardi si consola tra le a braccia della persona che ama [FOTO]

Elisa Isoardi in vacanza con la madre

Ormai è ufficiale, dopo la presentazione dei palinsesti Rai di metà luglio, possiamo dire che a settembre non tornerà più in onda La prova del cuoco. Il cioking show che nelle ultime due stagioni è stato condotto da Elisa Isoardi, come tutti ha chiuso definitivamente i battenti dopo quasi vent’anni. Infatti, nella prossima stagione televisiva al suo posto il pubblico di Rai Uno avrà modo di vedere la nuova trasmissione culinaria capitanata da Antonella Clerici: E’ sempre mezzogiorno.

Una volta archiviata la delusione per la mancata riconferma del format coi cuochi, la professionista piemontese, in attesa di concorrere alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle, si sta godendo un po’ di relax con le persone che ama di più. A dimostrarlo è stata lei stessa alcune ore fa attraverso un nuovo scatto su Instagram, che la ritrae insieme alla sua adorata madre.

La foto della professionista piemontese fa un boom di likes e commenti

A corredo della foto che la mostra abbracciata alla madre, Elisa Isoardi ha scritto la seguente didascalia: “Tra le braccia di mamma”. L’ormai ex padrona di casa del cooking show La prova del cuoco ha inserito anche i seguenti hashtag: #famiglia e #abbracci. Naturalmente in pochissimo tempo il contenuto ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi e commenti da parte dei follower della professionista piemontese.

Tra i tanti si nota un like da parte della collega Monica Leofreddi, fresca di rinnovo a Uno Mattina in Famiglia e un mi piace di Carolyn Smith, che presto la giudicherà a Ballando con le Stelle 15. E proprio sul talent show condotto da Milly Carlucci, l’ex compagna di Matteo Salvini ha fatto una confessione qualche giorno fa. (Continua dopo il post)

Elisa Isoardi tra Ballando con le Stelle 15 e possibile conduzione di Check Up

Dopo l’esclusione dal cooking show La prova del cuoco, Elisa Isoardi tra il 2020 e il 2021 sarà impegnato su due fronti. Oltre alla partecipazione alla 15esima stagione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, la professionista piemontese dovrebbe essere al timone di Check Up.

Si tratta dello storico programma di medicina che tornerebbe sulla prima rete della tv di Stato dopo più di 20 anni, ma al momento non c’è certezza su quest’ultima informazione, di conseguenza bisogna attendere delle ufficialità.