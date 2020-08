Temptation Island: Manila Nazzaro torna a parlare dell’ex marito, Lorenzo Amoruso delle sue riflessioni su un figlio

Manila e Lorenzo hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui hanno raccontato le loro paure e che cosa è cambiato nel loro rapporto

Temptation Island: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso protagonisti indiscussi

Una delle coppie vip della settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è stata quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La conduttrice e l’ex calciatore hanno una relazione da tre anni. Per lei è stato molto importante Lorenzo per credere di nuovo nell’amore ma voleva qualche passo più concreto da parte sua. Nel villaggio le dichiarazioni dell’ex Miss Italia hanno gettato Lorenzo nello sconforto ma poi tutto si è risolto per il meglio.

La coppia adesso è pronta a vivere insieme a Roma, con i due figli di lei, a sposarsi e magari anche allargare la famiglia con un bambino tutto loro. Tuttavia, alle pagine del settimanale Chi hanno fatto qualche confessione in più. Lorenzo ha confidato a Gabriele Parpiglia che alcune parole di Manila nel corso del programma “l’hanno fatto tremare” e ha avuto seri dubbi sulla sua storia d’amore.

L’intervista per Chi

Lorenzo era molto scettico sul percorso di Temptation Island. Poi, però, si è ricreduto. Il viaggio nei sentimenti l’ha arricchito molto e gli ha dato risposte sul suo rapporto futuro con Manila, che considera la donna della sua vita.

Tuttavia, l’opinionista sportivo rimane un po’ pensieroso sul figlio. Sarebbe davvero contento, sia di avere un maschietto che una femminuccia, ma come ha detto nel programma, Manila ha già una famiglia e pensa che potrebbe andare bene anche così. Anche se ama i bambini e prima di fare il calciatore ha studiato per fare il maestro elementare.

Manila, invece, ha riparlato del suo passato. La conduttrice aveva detto di aver scoperto che il suo ex marito aveva un’altra famiglia dai social ma lui ha smentito e Gabriele Parpiglia glielo ha fatto notare. Lei, però, ha ribadito che ha scoperto che lui stava aspettando un altro figlio da un’altra donna su Instagram e avrebbe voluto saperlo visto che è il padre dei suoi figli. Questo è stato motivo di sofferenza per lei, ma con Lorenzo è riuscita a credere ancora nel matrimonio.

Infatti, adesso per la coppia sembra diventata questa la priorità: sposarsi e andare a vivere tutti insieme a Roma. Adesso Manila è impegnata nella conduzione di un programma per la Rai, ma non è escluso, visto il successo che hanno avuto, di rivederli entrambi in qualche altra trasmissione. Voi che cosa ne pensate?