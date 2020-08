Brutto incidente in treno per Paola Di Benedetto: paura per l’ex gieffina [FOTO]

Grande paura in treno per Paola Di Benedetto

Di recente la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata vittima di un brutto incidente in treno. Stiamo parlando dell’ex Madre Natura Paola Di Benedetto che attraverso il suo account Instagram ha procurato dei momenti di grande a tutti coloro che la seguono sul noto social network.

“Mi sono sentita mancare l’aria”, ha confessato la fidanzata di Federico Rossi, di Benij e Fede con dei video postati tra le Stories. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo all’affascinante ex gieffina che ad aprile ha preceduto il valletto di Forum Paolo Ciavarro.

La vincitrice del GF Vip 4 ha avuto degli attacchi di panico

Sul seguitissimo account Instagram, Paola Di Benedetto, trionfatrice dell’ultima versione Vip del Grande Fratello, ha confessato ai follower cosa le è successo recentemente. In poche parole l’ex Madre Natura ha avuto un brutto incidente in treno. La fidanzata del cantate Federico Rossi stava viaggiando per tornare nel capoluogo lombardo nella sua abitazione quando, ad un tratto, è stata coinvolta in uno spiacevole episodio che le ha provocato tanta apprensione e paura.

Per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi, senza procurare danni per fortuna ma l’ex gieffina, particolarmente attiva sul suo canale personale IG, ha deciso di condividere la triste facendo con i suoi seguaci. “Ragazzi davvero ho avuto tanta paura”, sono queste le parole scritte dalla Di Benedetto nelle Stories. Ma cosa è accaduto realmente in treno? (Continua dopo le foto)

Paola Di Benedetto in difficoltà con la mascherina: il motivo

A quanto pare Paola Di Benedetto ha avuto il brutto incidente con la mascherina che indossava. “Io sono appena ritornata a casa a Milano e vi confesso che ho avuto un attimo di preoccupazione barra smarrimento’. Mi sono addormentata in viaggio ed indossavo la mascherina. Improvvisamente mi sono sentita mancare l’aria. Ho avuto molta paura e ho vissuto momenti di panico”, ha rivelato l’ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Ovviamente tutti coloro che la seguono sul suo profilo Instagram hanno confortato la fidanzata di Federico Rossi, cantante del duo Benij e Fede. Altri invece, i soliti leoni da tastiera l’hanno aspramente criticato scrivendo che nella vita ci sono cose peggiori.