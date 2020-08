Eleonora Daniele dice basta, la conduttrice Rai si ferma: “Sono felice ma…”

Eleonora Daniele ha deciso: nessun altro figlio

Lo scorso fine maggio Eleonora Daniele è diventata madre per la prima volta. La padrona di casa di Storie Italiane un paio di mesi fa ha messo al mondo la piccola Carlotta. un parto prematuro che è avvento dopo aver condotto l’ultimo appuntamento stagionale dello storico contenitore mattutino di Rai Uno.

Nelle ultime ore, in attesa della messa in onda di Storie Italiane previsto per gli inizi di settembre, la professionista veneta ha rilasciato una lunga intervista sul noto magazine Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco le sue parole: “In questo momento non penso ad altri figli, anche se una bambina come Carlotta fa venire voglia di averne molti altri. Tuttavia non si deve essere egoisti, bisogna fare i conti con l’età che si ha”. Andiamo a vedere cos’altro ha dichiarato la donna.

La conduttrice di Storie Italiane parla del suo parto

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, parlando del suo imminente ritorno alla conduzione di Storie Italiane, Eleonora Daniele parlando col giornalista ha detto: “Mi mancherà moltissimo, ma mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché vorrei allattarla almeno fino a dicembre”.

L’ex concorrente del Grande Fratello deve ancora recuperare la sua persona e il suo fisico, per lei il parto cesareo è stato faticoso. Inoltre la professionista veneta ha affermato: “Nonostante la maternità, sto continuando a studiare psicologia per conseguire la mia seconda laurea. Vorrei capire meglio gli altri”.

Eleonora Daniele e le parole per il marito Giulio Tassoni

Prima di concludere l’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, dopo aver parlato del suo programma mattutino Storie Italiane e della figlioletta Carlotta, Eleonora Daniele ha menzionato anche Giulio Tassoni. Quest’ultimo è l’uomo con cui è convolato a nozze il 14 settembre del 2019. “Proviamo sempre a ritagliarci qualche momento solo per noi, salvaguardare la coppia è importante l’altra sera siamo andati ad una festa, ci è sembrato strano essere solo noi due, senza Carlotta!”, ha dichiarato la conduttrice di Rai Uno.

Quindi dei mesi estivi particolarmente intensi per l’ex gieffina che deve dividersi tra vacanze col marito e la figlia, ma anche lo studio per prendersi la seconda laurea. Inoltre tra qualche giorni dovrà fare le prove per la nuova stagione di Storie Italiane.