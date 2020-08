Laura Forgia ricorda la sua esperienza a Temptation Island: ‘Ho dovuto ammaliare uno dei fidanzati e ce l’ho fatta’

L’ex tentatrice Laura Forgia ha ricordato il suo percorso nel programma. Ecco le sue dichiarazioni

Temptation Island: Laura Forgia ricorda il suo percorso

Laura Forgia è una delle protagoniste di Temptation Island che ha fatto più discutere. Gli appassionati del programma condotto da Filippo Bisciglia ricorderanno che Laura è stata una delle tentatrici della seconda edizione. Uno dei fidanzati di quell’anno, Gabriele Caiazzo, si è avvicinato molto a lei mettendo in discussione la sua relazione con Sonia Carbone, con cui stava da ben 9 anni.

Ma se lui sembrava davvero coinvolto, da casa era evidente che lei stava ricoprendo soltanto il ruolo di tentatrice. Infatti, quando sono usciti dal programma e Gabriele voleva iniziare una storia con lei, Laura si è rifiutata. Poco male, poi Gabriele e Sonia si sono riavvicinati, adesso sono sposati e hanno due bambini.

Laura prima di Temptation Island aveva già partecipato a numerosi programmi come attrice o valletta, tra cui Scherzi a Parte, Le Iene, L’Eredità, La prova del cuoco. Dopo il programma la sua carriera ha spiccato il volo. L’abbiamo vista in Rai a I Fatti Vostri, Tale e Quale Show, Pechino Express ma anche in Mediaset a Cultura Moderna e a Pomeriggio Cinque.

Laura: ‘Ho dovuto ammaliare uno dei fidanzati e ce l’ho anche fatta’

Laura non ha mai rinnegato la sua partecipazione a Temptation Island, come magari è capitato in altre occasioni con altri personaggi. È tornata sull’argomento da poco in un’intervista per Vero Tv dicendo che quel percorso è molto tosto e non è facile per nessuno, nè per le coppie nè per i tentatori. Lei non parteciperebbe mai in coppia perchè è un programma che tocca determinate corde. Tuttavia, da tentatrice, come ha anche riportato Gossip e Tv, “ho dovuto ammaliare uno dei fidanzati e ce l’ho anche fatta” ha detto, togliendo ogni dubbio sulla sua strategia.

Lo stalker e il nuovo programma televisivo

Laura è stata protagonista di una spiacevole vicenda. L’anno scorso, infatti, ha trovato il coraggio di raccontare di essere stata perseguitata da uno stalker per un anno, l’anno in cui ha lavorato all’Eredità come “professoressa”. Un uomo l’aspettava tutti i giorni fuori dagli studi e i carabinieri non volevano ascoltarla. Poi, raccolte le prove, la vicenda si è risolta.

Adesso Laura è serena e sta conducendo un nuovo programma sulla Rai, E la chiamano estate, con Federico Quaranta. La conduttrice si alternerà con Manila Nazzaro, anche lei protagonista di Temptation Island, in particolare della settima edizione che si è conclusa da poco.