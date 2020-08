Nuova delusione per Nina Moric, lei e l’imprenditore napoletano si sono lasciati: “Mancava di attenzioni e…” (FOTO)

La showgirl Nina Moric pare sia stata colpita da una nuova delusione. Dopo la fine della burrascosa relazione con Luigi Favoloso, la dama sembrava aver ritrovato l’equilibrio con un altro uomo.

Di lui sono sempre trapelate poche informazioni sui social, dato che la Moric ha sempre fatto di tutto per mantenere il massimo riserbo. Ad ogni modo, la serenità sembra essere già terminata per la bella croata. Vediamo tutti i dettagli.

Nina Moric e la delusione in amore

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza sono sono state pubblicate delle Stories nelle quali è presente un triste annuncio. La storia tra Nina Moric e il nuovo compagno pare sia già volta al termine e sembra anche che la donna abbia ricevuto un’ennesima delusione. L’influencer, infatti, ha affermato che l’uomo che millantava amore nei confronti della modella, in realtà, si è rivelato tutt’altro. Stando a quanto emerso, inoltre, sembra che il giovane non si sia comportato esattamente nel migliore dei modi.

Venza ha dichiarato che l’imprenditore napoletano si sarebbe reso colpevole di scarse attenzioni nei confronti della sua donna, ma non solo. Il protagonista ha alluso anche ad altri tipi di mancanze che, però, non ha voluto rivelare esplicitamente. Secondo il punto di vista di Amedeo, l’ex di Nina non era altro che un uomo alla ricerca dalla fama e del successo. Sarebbe solo questo il motivo per il quale si è avvicinato a lei. (Continua dopo la foto)

Il silenzio della modella

Nina Moric, dunque, potrebbe aver ricevuto un’altra delusione alquanto amara dal punto di vista sentimentale. I fan ci hanno tenuto a mostrare tutta la loro vicinanza alla croata, anche Venza ha reputato la separazione come un fatto positivo. L’aver interrotto un rapporto con un uomo del genere non può che essere un vantaggio. In ogni caso, nonostante sul web si stia parlando di questa notizia, la diretta interessata non si è ancora sbilanciata.

La Moric, infatti, continua a mantenere un rigoroso silenzio sui social. Uno dei suoi ultimi contenuti è un post in cui appare in compagnia di suo figlio Carlos e dell’ex marito Fabrizio Corona. Nell’ultimo periodo, la donna si è molto avvicinata a lui. Il loro, però, sembra essere un rapporto puramente amichevole dovuto anche al fatto che hanno un figlio insieme a cui cercano di non far mancare mai nulla.