Maria De Filippi: Stefano non disse a Emma di Belen. “Lo feci io”

Ho detto io a Emma Marrone che Stefano De Martino era innamorato di Belen Rodriguez

A distanza di anni, Maria De Filippi ha confessato un piccolo peccato. A quanto pare è stata proprio la conduttrice di Amici a svelare ad Emma Marrone all’epoca fidanzata con Stefano De Martino che il ballerino si era innamorato di Belen.

Il flirt tra i due è iniziato proprio nella scuola più amata d’Italia e allora la Rodriguez era ospite nel cast. Mentre Stefano e Belen si sono lasciati per la seconda volta, la conduttrice è voluta tornare ai tempi lontani dell’inizio della loro storia raccontando dettagli mai detti prima.

Maria De Filippi sempre nella parte del giusto

L’edizione di Amici era quella del 2012 e come sicuramente in tanti ricorderanno erano appena cominciate a circolare voci su una tresca segreta tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A quel punto la conduttrice Maria De Filippi, sempre molto vicina agli alunni della sua scuola, ha preso la situazione in mano confessando ad Emma tutta la verità. Come lei stessa ha spiegato in un’intervista a “Gente”, prima ha indagato sulla vicenda col diretto interessato, poi si è fatta portatrice del triste messaggio alla Marrone:

“Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: “Cosa stai combinando?”. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io”.

Il pensiero su Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Durante la stessa intervista, Maria De Filippi dopo aver parlato di Stefano De Martino, Belen e Emma è passata ad un’altra coppia molto chiacchierata. La conduttrice ha commentato la relazione di Pietro Delle Piane e Antonella Elia, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due hanno lasciato il reality da separati ma secondo la moglie di Costanzo presto torneranno a fare coppia.

La De Filippi si è detta sicura che la torinese perdonerà l’attore perché il “perdono non sminuisce la figura di una donna, anzi, la rafforza”. Infine, ha concluso l’interivsta parlando anche di Filippo Bisciglia che è alla guida del programma da 7 anni.All’epoca fu lei stessa a sceglierlo per un motivo ben preciso: Non volevo un conduttore ufficiale”. I due si sono conosciuti a un circolo di tennis e da lì non si sono più separati.