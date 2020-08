Maria De Filippi dopo tanto tempo confessa: ‘Stefano non voleva dire a Emma di Belen così l’ho fatto io’

Dopo ben 8 anni, Maria De Filippi ha confessato i retroscena della storia più controversa di sempre. Ecco che cosa è successo davvero nel triangolo Stefano-Emma-Belen

Maria De Filippi ha confessato: ‘Ho detto io a Emma di Stefano e Belen’

Ancora non è passata dalla mente dei telespettatori di Amici il triangolo amoroso formato da Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Se vi ricordate bene, Emma e Stefano hanno partecipato dieci anni fa alla stessa edizione del talent in cui lei era cantante e lui ballerino. Entrambi hanno ottenuto risultati molto importanti e tra loro nel programma è anche nato l’amore.

Tuttavia, nell’edizione di 8 anni fa, Stefano e Emma sono stati chiamati nel programma da Maria De Filippi come professionisti ma è successo qualcosa. Avevano ancora una relazione, ma quell’anno era presente anche Belen Rodriguez come ospite speciale che doveva esibirsi con i concorrenti. Nel fare le prove con Stefano, tra lui e l’argentina è nato qualcosa. In poco tempo, da un semplice gossip è emersa tutta la verità, soprattutto dopo l’incidente in moto che Stefano e Belen hanno avuto insieme.

Ebbene, a distanza di tanto tempo Maria De Filippi ha deciso di parlare di questa vicenda e di confessare il suo ruolo nell’intricato triangolo amoroso che si è venuto a creare. Infatti, è stata proprio la conduttrice a dirlo a Emma Marrone. Ecco le sue dichiarazioni.

Il vero ruolo di Maria

Dietro le quinte di Amici la cosa iniziava ad essere molto evidente e così Maria De Filippi ha preso in mano la situazione. Come ha confessato lei stessa al settimanale Gente ha preso Stefano e lo ha messo spalle al muro: “Che cosa stai combinando?“. Tanto è bastato per far confessare al ballerino ogni cosa.

Stefano si era innamorato di Belen durante le prove ma non voleva dire a Emma che cosa stava accadendo tra loro. A quel punto allora ci ha pensato proprio Maria che ha detto ogni cosa alla cantante. Il resto si sa, Emma ha cantato in diretta Bella Senz’anima riferendosi proprio a quella situazione e così è finita la sua storia con Stefano.

Stefano e Belen hanno comunque vissuto un amore importante: si sono sposati e hanno avuto Santiago. Recentemente hanno provato di nuovo a stare insieme dopo la separazione, ma evidentemente Stefano ha combinato qualcosa e la storia è finita di nuovo. Inoltre, tra Emma e Belen nessun problema, ogni cosa è stata chiarita e spesso le abbiamo viste scherzare insieme proprio ad Amici.