Temptation Island, paura all’Is Morus Relais: è divampato un incendio nella struttura

La location del programma più visto dell’estate è andata a fuoco. Ecco che cosa è successo nella struttura

Temptation Island: incendio all’Is Morus Relais

La notizia è di questa mattina all’alba: l’Is Morus Relais è andato a fuoco. La struttura si trova a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, ed è ormai nota a telespettatori di Canale 5 perchè da anni in quel resort si svolgono le riprese di Temptation Island.

Dalle notizie trapelate fino ad ora da Sardegna Live pare che l’incendio si sia propagato nella sala congressi, abbia coinvolto parte dell’hotel e un’automobile che si trovava davanti alla struttura. I vigili del fuoco e i carabinieri sono stati molto tempestivi. La struttura è stata evacuata e una persona è stata portata in ospedale. Al momento non è chiaro il luogo preciso da cui si sono divulgate le fiamme e la causa. Pare, però, sia stata trovata una lettera minatoria.

A rischio la prossima edizione?

Mediaset e la Fascino hanno deciso di rendere l’Is Morus Relais il set di Temptation Island proprio per il suo prestigio, per il paesaggio, il mare cristallino, le montagne, le spiagge private, la vegetazione che dona all’ambiente un’atmosfera particolare. Bisogna attendere per capire l’area coinvolta dalle fiamme e i danni della struttura. Quindi, al momento non si sa se la prossima edizione di Temptation Island, che deve partire tra poco con Alessia Marcuzzi, subirà delle modifiche oppure no.

L’ultima edizione

Nel frattempo, in attesa di ulteriori notizie, ricordiamo che si è appena conclusa la settima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. L’ultima puntata è andata in onda il 30 luglio, ma il cast ha lasciato l’isola molto prima, le riprese si sono concluse la seconda settimana di luglio.

Tra le coppie nip abbiamo visto Valeria e Ciavy, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro, Annamaria e Antonio. Di queste solamente la prima è uscita separata dal programma, ma un mese dopo ci sono stati dei cambiamenti: Alessandro ha deciso di lasciare Sofia, Valeria e Ciavy stanno provando a ricominciare, Annamaria e Antonio stanno provando ad avere un bambino così come Anna e Andrea.

Tra le due coppie vip, invece, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono usciti separati per le gravi dichiarazioni di lui, ma adesso Antonella sembra pronta a dargli un’altra possibilità. Lieto fine per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, infine, che adesso sono pronti a convivere, sposarsi ed allargare la famiglia.